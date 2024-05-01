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Швидка та проста вечеря: рецепт пряної картоплі з травами

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Така картопля чудово підійде в якості вечері (зображення створено за допомогою ШІ)
Така картопля чудово підійде в якості вечері (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо у вас немає часу на приготування вечері, пропонуємо вам рецепт пряної картоплі з травами.

Картопля – це універсальний продукт, який можна приготувати безліччю різних способів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пряної картоплі – смачної та ароматної страви, яку легко приготувати вдома. Також, пропонуємо вам рецепт картоплі по-селянськи.

Картопля по-селянськи з часником та розмарином

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 4 зубчики часнику
  • 2 гілочки розмарину
  • Сіль та перець за смаком

Інструкція:

  1. Розігрійте духовку до 200°C.
  2. Очистіть картоплю і наріжте її кубиками середнього розміру.
  3. У мисці змішайте картоплю з оливковою олією, подрібненим часником, розмарином, сіллю та перцем.
  4. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
  5. Випікайте протягом 40-50 хвилин, або до золотистого кольору.

Раніше ми публікували лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну картоплю. Також, ми пропонуємо вам рецепт картопляного салату.

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