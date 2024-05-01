Швидка та проста вечеря: рецепт пряної картоплі з травами
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Якщо у вас немає часу на приготування вечері, пропонуємо вам рецепт пряної картоплі з травами.
Картопля – це універсальний продукт, який можна приготувати безліччю різних способів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пряної картоплі – смачної та ароматної страви, яку легко приготувати вдома. Також, пропонуємо вам рецепт картоплі по-селянськи.
Картопля по-селянськи з часником та розмарином
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 3 ст. л. оливкової олії
- 4 зубчики часнику
- 2 гілочки розмарину
- Сіль та перець за смаком
Інструкція:
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Очистіть картоплю і наріжте її кубиками середнього розміру.
- У мисці змішайте картоплю з оливковою олією, подрібненим часником, розмарином, сіллю та перцем.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте протягом 40-50 хвилин, або до золотистого кольору.
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