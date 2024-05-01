Швидка та проста вечеря: рецепт пряної картоплі з травами

Якщо у вас немає часу на приготування вечері, пропонуємо вам рецепт пряної картоплі з травами.

Картопля – це універсальний продукт, який можна приготувати безліччю різних способів. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пряної картоплі – смачної та ароматної страви, яку легко приготувати вдома. Також, пропонуємо вам рецепт картоплі по-селянськи.

Картопля по-селянськи з часником та розмарином

Інгредієнти:

1 кг картоплі

3 ст. л. оливкової олії

4 зубчики часнику

2 гілочки розмарину

Сіль та перець за смаком

Інструкція:

Розігрійте духовку до 200°C. Очистіть картоплю і наріжте її кубиками середнього розміру. У мисці змішайте картоплю з оливковою олією, подрібненим часником, розмарином, сіллю та перцем. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте протягом 40-50 хвилин, або до золотистого кольору.

Раніше ми публікували лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну картоплю. Також, ми пропонуємо вам рецепт картопляного салату.