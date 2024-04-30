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М'яка всередині та з хрусткою скоринкою: який секретний інгредієнт додати до картоплі по-селянськи

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Елементарна, бюджетна страва
Елементарна, бюджетна страва. Фото 1000.menu

Можна готувати хоч щодня

Знайдеться дуже мало людей, які не люблять картоплю. З цього овочу роблять пюре, додають до перших страв, смажать, тушкують чи запікають.

Однією з улюблених страв багатьох є картопля по-селянськи. А от готувати її вміють далеко не всі. Сьогодні ми хочемо розповісти, який секретний інгредієнт варто додати до картоплі, аби вона вийшла м'якою всередині та з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

  • картопля – 0,5 кг;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль – 50 г;
  • червоний перець – 0,5 ч. л.;
  • чорний перець – 0,5 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л. ;
  • олія;

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізати на шматочки.
  2. Додати 1 ложку солі, залити окропом та залишити на 20 хвилин.
  3. До крохмалю додати спеції та другу ложку солі.
  4. З картоплі злити воду та обваляти у суміші з крохмалю та спецій.
  5. Викласти картоплю на деко, застелене фольгою, і полити олією.
  6. Запікати картоплю у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин при 200 С.

Раніше ми публікували лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну картоплю. Дотримуючись певних правил, можна зробити картоплю смачнішою.

Теги:
#Страва #Картопля #Готуємо вдома