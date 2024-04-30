М'яка всередині та з хрусткою скоринкою: який секретний інгредієнт додати до картоплі по-селянськи
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Можна готувати хоч щодня
Знайдеться дуже мало людей, які не люблять картоплю. З цього овочу роблять пюре, додають до перших страв, смажать, тушкують чи запікають.
Однією з улюблених страв багатьох є картопля по-селянськи. А от готувати її вміють далеко не всі. Сьогодні ми хочемо розповісти, який секретний інгредієнт варто додати до картоплі, аби вона вийшла м'якою всередині та з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати картоплю по-селянськи
Інгредієнти:
- картопля – 0,5 кг;
- сіль – 1 ч. л.;
- кукурудзяний крохмаль – 50 г;
- червоний перець – 0,5 ч. л.;
- чорний перець – 0,5 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л. ;
- олія;
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізати на шматочки.
- Додати 1 ложку солі, залити окропом та залишити на 20 хвилин.
- До крохмалю додати спеції та другу ложку солі.
- З картоплі злити воду та обваляти у суміші з крохмалю та спецій.
- Викласти картоплю на деко, застелене фольгою, і полити олією.
- Запікати картоплю у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин при 200 С.
Раніше ми публікували лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну картоплю. Дотримуючись певних правил, можна зробити картоплю смачнішою.