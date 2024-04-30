М'яка всередині та з хрусткою скоринкою: який секретний інгредієнт додати до картоплі по-селянськи

Можна готувати хоч щодня

Знайдеться дуже мало людей, які не люблять картоплю. З цього овочу роблять пюре, додають до перших страв, смажать, тушкують чи запікають.

Однією з улюблених страв багатьох є картопля по-селянськи. А от готувати її вміють далеко не всі. Сьогодні ми хочемо розповісти, який секретний інгредієнт варто додати до картоплі, аби вона вийшла м'якою всередині та з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

картопля – 0,5 кг;

сіль – 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль – 50 г;

червоний перець – 0,5 ч. л.;

чорний перець – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л. ;

олія;

Спосіб приготування:

Картоплю нарізати на шматочки. Додати 1 ложку солі, залити окропом та залишити на 20 хвилин. До крохмалю додати спеції та другу ложку солі. З картоплі злити воду та обваляти у суміші з крохмалю та спецій. Викласти картоплю на деко, застелене фольгою, і полити олією. Запікати картоплю у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин при 200 С.

Раніше ми публікували лайфхаки, які допоможуть приготувати смачну картоплю. Дотримуючись певних правил, можна зробити картоплю смачнішою.