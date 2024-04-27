Картопля, огірки, горошок — і ви не будете голодним навіть у піст: фантастичний салат із "нічого"

Знахідка і для початківців, і для досвідчених кулінарів

Побалувати рідних смачною стравою до Великого посту нескладно. Достатньо приготувати простий салат із звичайних продуктів.

Для такої страви за рецептом Shuba знадобиться відварена картопля, мариновані огірки та горошок. Пікантності додасть квашена капуста та маринована цибуля, а хрусткості – мариновані огірки. Наприкінці потрібно заправляти все олією — і смакота на столі.

Як приготувати пісний салат з картоплі, огірків та горошку

Інгредієнти на 3 порції:

картопля — 3 шт.;

огірки мариновані — 2 шт.;

горошок консервований – 5 ст. л.;

квашена капуста — до свого смаку;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець чорний мелений, оливкова олія — на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, відварюємо до готовності в мундирі. Даємо охолонути та нарізаємо кубиками. Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Нарізаємо довільно огірки, віджимаємо зайву рідину. З консервованого горошку зливаємо зайву рідину. Підготовлені інгредієнти відправляємо в глибоку миску, додаємо туди квашену капусту. Все заправляємо оливковою олією, ретельно перемішуємо та прикрашаємо зеленню.

Готовий салат подаємо з незвичайними пісними котлетами. Вийде дуже смачно і ситно.