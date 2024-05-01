Быстрый и простой ужин: рецепт пряного картофеля с травами
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Если у вас нет времени на приготовление ужина, предлагаем вам рецепт пряного картофеля с травами.
Картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пряного картофеля – вкусного и ароматного блюда, которое легко приготовить дома. Также, предлагаем вам рецепт картофеля по-крестьянски.
Картофель по-крестьянски с чесноком и розмарином.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 3 ст. л. оливкового масла
- 4 зубчика чеснока
- 2 веточки розмарина
- Соль и перец по вкусу
Инструкция:
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
- Очистите картофель и нарежьте его кубиками среднего размера.
- В миске смешайте картофель с оливковым маслом, измельченным чесноком, розмарином, солью и перцем.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в течение 40-50 минут или до золотистого цвета.
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