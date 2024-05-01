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Быстрый и простой ужин: рецепт пряного картофеля с травами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такой картофель отлично подойдет в качестве ужина (изображение создано с помощью ИИ).
Такой картофель отлично подойдет в качестве ужина (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Если у вас нет времени на приготовление ужина, предлагаем вам рецепт пряного картофеля с травами.

Картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пряного картофеля – вкусного и ароматного блюда, которое легко приготовить дома. Также, предлагаем вам рецепт картофеля по-крестьянски.

Картофель по-крестьянски с чесноком и розмарином.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 веточки розмарина
  • Соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
  2. Очистите картофель и нарежьте его кубиками среднего размера.
  3. В миске смешайте картофель с оливковым маслом, измельченным чесноком, розмарином, солью и перцем.
  4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекайте в течение 40-50 минут или до золотистого цвета.

Раньше мы публиковали лайфхаки, которые помогут приготовить вкусный картофель. Также мы предлагаем вам рецепт картофельного салата.

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#Рецепт #еда-Телеграф