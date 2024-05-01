Быстрый и простой ужин: рецепт пряного картофеля с травами

Если у вас нет времени на приготовление ужина, предлагаем вам рецепт пряного картофеля с травами.

Картофель – это универсальный продукт, который можно приготовить множеством разных способов. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пряного картофеля – вкусного и ароматного блюда, которое легко приготовить дома. Также, предлагаем вам рецепт картофеля по-крестьянски.

Картофель по-крестьянски с чесноком и розмарином.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

3 ст. л. оливкового масла

4 зубчика чеснока

2 веточки розмарина

Соль и перец по вкусу

Инструкция:

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Очистите картофель и нарежьте его кубиками среднего размера. В миске смешайте картофель с оливковым маслом, измельченным чесноком, розмарином, солью и перцем. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 40-50 минут или до золотистого цвета.

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