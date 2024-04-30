Підкорить з першого шматочка: рецепт ароматного пирога зі спаржею

Цей рецепт дуже простий у виконанні, а результат вразить вас своїм смаком.

Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де головним героєм стане сезонний овоч – спаржа. З неї ми приготуємо неймовірно смачний та ароматний пиріг, який стане окрасою вашого столу та подарує справжній весняний настрій. Також, пропонуємо рецепт пирога зі спаржею.

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г вершкового масла

300 г борошна

100 г цукру

1 яйце

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

Для начинки:

500 г спаржі

200 г вершкового сиру

2 яйця

150 г сметани

100 г тертого твердого сиру

1/2 ч. л. мускатного горіха

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Готуємо тісто: У мисці з'єднати борошно, розпушувач та сіль. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетерти суміш руками в крихту. Додати цукор, яйце та замісити тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним. Загорнути тісто в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Готуємо начинку: Спаржу помити, очистити від жорстких кінців і нарізати шматочками по 3-4 см. У мисці з'єднати вершковий сир, яйця, сметану, тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець. Ретельно перемішати. Збираємо пиріг: Розігріти духовку до 180°C. Форму для випікання застелити пергаментом. 2/3 тіста розкачати в пласт товщиною 5 мм. Викласти тісто у форму, формуючи бортики. Вилити на тісто начинку. Зверху розкласти шматочки спаржі. З решти тіста зробити тонкі смужки та задекорувати ними пиріг у вигляді решітки. Випікати пиріг протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору. Дати пирогу трохи охолонути у формі, а потім акуратно перекласти на тарілку.

Порада:

Ви можете додати до начинки інші овочі, наприклад, гриби, цибулю або болгарський перець.

Для більш насиченого смаку можна обсмажити спаржу на вершковому маслі перед тим, як додати її до начинки.

Пиріг можна подавати як гарячим, так і холодним. Він стане чудовим доповненням до сімейної вечері або пікніка.

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