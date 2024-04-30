Підкорить з першого шматочка: рецепт ароматного пирога зі спаржею
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Цей рецепт дуже простий у виконанні, а результат вразить вас своїм смаком.
Сьогодні ми запрошуємо вас у кулінарну подорож, де головним героєм стане сезонний овоч – спаржа. З неї ми приготуємо неймовірно смачний та ароматний пиріг, який стане окрасою вашого столу та подарує справжній весняний настрій. Також, пропонуємо рецепт пирога зі спаржею.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г вершкового масла
- 300 г борошна
- 100 г цукру
- 1 яйце
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
Для начинки:
- 500 г спаржі
- 200 г вершкового сиру
- 2 яйця
- 150 г сметани
- 100 г тертого твердого сиру
- 1/2 ч. л. мускатного горіха
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Готуємо тісто: У мисці з'єднати борошно, розпушувач та сіль. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетерти суміш руками в крихту. Додати цукор, яйце та замісити тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним. Загорнути тісто в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Готуємо начинку: Спаржу помити, очистити від жорстких кінців і нарізати шматочками по 3-4 см.
- У мисці з'єднати вершковий сир, яйця, сметану, тертий сир, мускатний горіх, сіль та перець. Ретельно перемішати.
- Збираємо пиріг: Розігріти духовку до 180°C. Форму для випікання застелити пергаментом.
- 2/3 тіста розкачати в пласт товщиною 5 мм. Викласти тісто у форму, формуючи бортики.
- Вилити на тісто начинку.
- Зверху розкласти шматочки спаржі.
- З решти тіста зробити тонкі смужки та задекорувати ними пиріг у вигляді решітки.
- Випікати пиріг протягом 40-50 хвилин, до золотистого кольору.
- Дати пирогу трохи охолонути у формі, а потім акуратно перекласти на тарілку.
Порада:
- Ви можете додати до начинки інші овочі, наприклад, гриби, цибулю або болгарський перець.
- Для більш насиченого смаку можна обсмажити спаржу на вершковому маслі перед тим, як додати її до начинки.
- Пиріг можна подавати як гарячим, так і холодним. Він стане чудовим доповненням до сімейної вечері або пікніка.
Раніше ми розповідали, як приготувати італійський великодній пиріг. Також ми ділились рецептом смачної сирної плесканки.