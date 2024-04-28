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Не тільки Панетоне: приготуйте знаменитий італійський великодній пиріг

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ділимось рецептом дуже смачної страви
Ділимось рецептом дуже смачної страви. Фото comfy.ua

Чудовий пиріг, який можна їсти не тільки на свято

Великдень в Італії — це не лише апетитні Панетоне та красива паска "Коломба". Дліимось рецептом знаменитого великоднього пирога Торта паскуаліна.

Цей пиріг стане чудовою окрасою вашого святкового столу. Хрустке тісто, ароматна та ситна шпинатно-яєчна начинка. Приготувати його не складно, як це зробити, розповіли на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • 800 г пшеничного борошна
  • 300 г вершкового масла (73%)
  • 200 мл молока (2,5%)
  • 10 г сухих дріжджів
  • 10 г цукру

Для начинки:

  • 10 курячих яєць
  • 200 г кисломолочного сиру
  • 120 г вершкового масла (73%)
  • 800 г замороженого шпинату
  • сіль та чорний перець мелений до смаку

Спосіб приготування:

  1. У теплому молоці розчиніть дріжджі з цукром. Холодне масло наріжте шматочками і посічіть їх разом з борошном до стану крихти.
  2. Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1-2 години.
  3. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистіть.
  4. Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У сковороді розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3-4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  5. Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкатайте їх круглими коржами по розміру форми з запасом.
  6. Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики. Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї.
  7. Змастіть пиріг молоком. Випікайте пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 50 хвилин.

Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на таріль і подавайте до святкового столу. Також ми ділились рецептом смачної сирної плесканки.

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