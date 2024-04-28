Не тільки Панетоне: приготуйте знаменитий італійський великодній пиріг

Чудовий пиріг, який можна їсти не тільки на свято

Великдень в Італії — це не лише апетитні Панетоне та красива паска "Коломба". Дліимось рецептом знаменитого великоднього пирога Торта паскуаліна.

Цей пиріг стане чудовою окрасою вашого святкового столу. Хрустке тісто, ароматна та ситна шпинатно-яєчна начинка. Приготувати його не складно, як це зробити, розповіли на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

800 г пшеничного борошна

300 г вершкового масла (73%)

200 мл молока (2,5%)

10 г сухих дріжджів

10 г цукру

Для начинки:

10 курячих яєць

200 г кисломолочного сиру

120 г вершкового масла (73%)

800 г замороженого шпинату

сіль та чорний перець мелений до смаку

Спосіб приготування:

У теплому молоці розчиніть дріжджі з цукром. Холодне масло наріжте шматочками і посічіть їх разом з борошном до стану крихти. Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1-2 години. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистіть. Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У сковороді розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3-4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте. Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкатайте їх круглими коржами по розміру форми з запасом. Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики. Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї. Змастіть пиріг молоком. Випікайте пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 50 хвилин.

Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на таріль і подавайте до святкового столу. Також ми ділились рецептом смачної сирної плесканки.