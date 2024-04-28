Не тільки Панетоне: приготуйте знаменитий італійський великодній пиріг
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий пиріг, який можна їсти не тільки на свято
Великдень в Італії — це не лише апетитні Панетоне та красива паска "Коломба". Дліимось рецептом знаменитого великоднього пирога Торта паскуаліна.
Цей пиріг стане чудовою окрасою вашого святкового столу. Хрустке тісто, ароматна та ситна шпинатно-яєчна начинка. Приготувати його не складно, як це зробити, розповіли на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- 800 г пшеничного борошна
- 300 г вершкового масла (73%)
- 200 мл молока (2,5%)
- 10 г сухих дріжджів
- 10 г цукру
Для начинки:
- 10 курячих яєць
- 200 г кисломолочного сиру
- 120 г вершкового масла (73%)
- 800 г замороженого шпинату
- сіль та чорний перець мелений до смаку
Спосіб приготування:
- У теплому молоці розчиніть дріжджі з цукром. Холодне масло наріжте шматочками і посічіть їх разом з борошном до стану крихти.
- Додайте молоко з дріжджами, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 1-2 години.
- Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть і почистіть.
- Шпинат помийте, обсушіть і грубо наріжте. У сковороді розігрійте масло, покладіть шпинат і готуйте 3-4 хвилини. Зніміть з вогню, додайте сир, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Тісто розділіть на дві частини: одну більшу, другу — меншу. Розкатайте їх круглими коржами по розміру форми з запасом.
- Форму змастіть маслом і викладіть у неї більший пласт тіста, сформувавши бортики. Розподіліть по тісту шпинатну начинку і розкладіть по колу яйця. Накрийте начинку другим пластом тіста і защипніть краї.
- Змастіть пиріг молоком. Випікайте пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 50 хвилин.
Готовому пирогу дайте охолонути у формі 15 хвилин, потім перекладіть на таріль і подавайте до святкового столу. Також ми ділились рецептом смачної сирної плесканки.