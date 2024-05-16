Господині дали дієвий лайфхак, як відчистити жирні плями на підлозі: потрібен простий засіб

Є дієві методи очищення підлоги до блиску.

Жирні плями на підлозі – це поширена проблема, з якою стикаються всі господині. Їх важко вивести, адже вони можуть в'їдатися в поверхню та залишати непривабливі сліди. Проте, не варто засмучуватися, адже існує дієвий лайфхак, який допоможе вам легко та швидко позбутися цих плям. Також,ми писали, як відмити підлогу за допомогою спецій.

Що вам знадобиться:

Сода: Це простий та доступний засіб, який чудово справляється з жирними плямами.

Це простий та доступний засіб, який чудово справляється з жирними плямами. Оцет: Оцет допоможе нейтралізувати жир та посилити ефективність соди.

Оцет допоможе нейтралізувати жир та посилити ефективність соди. Гаряча вода: Гаряча вода допоможе розчинити жир та полегшити його видалення.

Гаряча вода допоможе розчинити жир та полегшити його видалення. Губка або щітка: Вам знадобиться губка або щітка, щоб нанести суміш на пляму та потерти її.

Інструкція:

Змішайте соду та оцет: У невеликій мисці змішайте 2 столові ложки соди з 1 столовою ложкою оцту. Ретельно перемішайте суміш, щоб вона стала однорідною. Нанесіть суміш на пляму: За допомогою губки або щітки нанесіть суміш на жирну пляму. Залиште на 10-15 хвилин: Дайте суміші діяти протягом 10-15 хвилин. За цей час сода та оцет встигнуть розчинити жир. Потріть пляму: Потріть пляму губкою або щіткою, щоб видалити жир. Змийте гарячою водою: Змийте залишки суміші та жир гарячою водою. Протріть підлогу: Протріть підлогу чистою ганчіркою, щоб видалити будь-які залишки суміші або бруду.

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