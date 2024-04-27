Сподобається навіть тим, хто цибулю не любить: смачний пиріг нашвидкуруч
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Чудовий варіант перекусу
Можна любити цибулю або ні, та як не крути — цей овоч залишається чи не найпопулярнішим на кожній кухні. Цибуля є інгредієнтом багатьох страв, таких як супи та борщі, тушковане чи смажене м'ясо або ж навіть варена картопля.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, де цибуля є основною складовою. Авторка рецепта переконує, що цибулевий пиріг сподобається навіть тим, хто цей овоч не любить. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "zhanna.humeniuk".
Як приготувати цибулевий пиріг
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста – 5 шт.;
- вершки – 75 мл;
- кефір – 200 мл;
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 200 г;
- розпушувач;
Спосіб приготування:
- Цибулю почистити та нарізати півкільцями, обсмажити на невеликій кількості оливкової олії до прозорості, протушкувати.
- В кінці додати вершки та тушкувати до готовності, викласти у тарілку.
- Тим часом приготувати тісто. Для цього змішати кефір та яйця, збити.
- Додати борошно, розпушувач та ретельно перемішати, тісто має бути не надто рідке.
- На дно форми викласти тісто.
- В середину викласти тушковану цибулю як начинку, зверху залити рештою тіста.
- Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 50 хвилин.
Раніше ми публікували рецепт цибуляників. Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто.