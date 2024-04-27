Сподобається навіть тим, хто цибулю не любить: смачний пиріг нашвидкуруч

Чудовий варіант перекусу

Можна любити цибулю або ні, та як не крути — цей овоч залишається чи не найпопулярнішим на кожній кухні. Цибуля є інгредієнтом багатьох страв, таких як супи та борщі, тушковане чи смажене м'ясо або ж навіть варена картопля.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, де цибуля є основною складовою. Авторка рецепта переконує, що цибулевий пиріг сподобається навіть тим, хто цей овоч не любить. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "zhanna.humeniuk".

Як приготувати цибулевий пиріг

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста – 5 шт.;

вершки – 75 мл;

кефір – 200 мл;

яйця – 3 шт.;

борошно – 200 г;

розпушувач;

Спосіб приготування:

Цибулю почистити та нарізати півкільцями, обсмажити на невеликій кількості оливкової олії до прозорості, протушкувати. В кінці додати вершки та тушкувати до готовності, викласти у тарілку. Тим часом приготувати тісто. Для цього змішати кефір та яйця, збити. Додати борошно, розпушувач та ретельно перемішати, тісто має бути не надто рідке. На дно форми викласти тісто. В середину викласти тушковану цибулю як начинку, зверху залити рештою тіста. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 50 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт цибуляників. Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто.