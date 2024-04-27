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Сподобається навіть тим, хто цибулю не любить: смачний пиріг нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ніжна ситна страва з пікантною начинкою
Ніжна ситна страва з пікантною начинкою. Фото Unian.net

Чудовий варіант перекусу

Можна любити цибулю або ні, та як не крути — цей овоч залишається чи не найпопулярнішим на кожній кухні. Цибуля є інгредієнтом багатьох страв, таких як супи та борщі, тушковане чи смажене м'ясо або ж навіть варена картопля.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, де цибуля є основною складовою. Авторка рецепта переконує, що цибулевий пиріг сподобається навіть тим, хто цей овоч не любить. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "zhanna.humeniuk".

Як приготувати цибулевий пиріг

Інгредієнти:

  • цибуля ріпчаста – 5 шт.;
  • вершки – 75 мл;
  • кефір – 200 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно – 200 г;
  • розпушувач;

Спосіб приготування:

  1. Цибулю почистити та нарізати півкільцями, обсмажити на невеликій кількості оливкової олії до прозорості, протушкувати.
  2. В кінці додати вершки та тушкувати до готовності, викласти у тарілку.
  3. Тим часом приготувати тісто. Для цього змішати кефір та яйця, збити.
  4. Додати борошно, розпушувач та ретельно перемішати, тісто має бути не надто рідке.
  5. На дно форми викласти тісто.
  6. В середину викласти тушковану цибулю як начинку, зверху залити рештою тіста.
  7. Випікати в розігрітій духовці до 180 градусів близько 50 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт цибуляників. Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто.

Теги:
#Випічка #Цибуля #Готуємо вдома