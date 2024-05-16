Знадобиться всього 5 інгредієнтів: рецепт ароматного шоколадного пирога

Цей пиріг стане вашим улюбленим десертом, а робиться він дуже просто.

Шоколадний пиріг – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Цей десерт завжди приносить задоволення і дорослим, і дітям. А ще, його приготування не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт пікантного кабачкового пирога.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного шоколадного пирога, для якого вам знадобиться лише 5 інгредієнтів!

Інгредієнти:

200 г темного шоколаду

100 г вершкового масла

3 яйця

100 г цукру

50 г борошна

Приготування:

Розтопіть шоколад та масло: На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть шоколад та вершкове масло до однорідної маси. Збийте яйця з цукром: У окремій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни. Об'єднайте інгредієнти: До розтопленого шоколаду з маслом додайте збиті яйця з цукром і добре перемішайте. Додайте борошно: Просійте борошно і поступово додайте його до шоколадного тіста, обережно перемішуючи ложкою. Випікайте: Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до готовності. Дайте охолонути: Дайте пирогу трохи охолонути у формі, а потім перекладіть його на тарілку і посипте цукровою пудрою або какао-порошком.

Порада:

Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати до тіста 1-2 ст. л. какао-порошку.

Якщо ви хочете зробити пиріг більш вологим, можете додати до тіста 100 г сметани або йогурту.

Пиріг можна подавати з морозивом, йогуртом, збитими вершками або фруктовим соусом.

Раніше ми ділились рецептом кабачкових оладок. Також, пропонуємо рецепт кабачкової ікри.