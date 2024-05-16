Знадобиться всього 5 інгредієнтів: рецепт ароматного шоколадного пирога
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Цей пиріг стане вашим улюбленим десертом, а робиться він дуже просто.
Шоколадний пиріг – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Цей десерт завжди приносить задоволення і дорослим, і дітям. А ще, його приготування не потребує багато часу та зусиль. Також, пропонуємо рецепт пікантного кабачкового пирога.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматного шоколадного пирога, для якого вам знадобиться лише 5 інгредієнтів!
Інгредієнти:
- 200 г темного шоколаду
- 100 г вершкового масла
- 3 яйця
- 100 г цукру
- 50 г борошна
Приготування:
- Розтопіть шоколад та масло: На водяній бані або в мікрохвильовій печі розтопіть шоколад та вершкове масло до однорідної маси.
- Збийте яйця з цукром: У окремій мисці збийте яйця з цукром до пишної піни.
- Об'єднайте інгредієнти: До розтопленого шоколаду з маслом додайте збиті яйця з цукром і добре перемішайте.
- Додайте борошно: Просійте борошно і поступово додайте його до шоколадного тіста, обережно перемішуючи ложкою.
- Випікайте: Викладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до готовності.
- Дайте охолонути: Дайте пирогу трохи охолонути у формі, а потім перекладіть його на тарілку і посипте цукровою пудрою або какао-порошком.
Порада:
- Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати до тіста 1-2 ст. л. какао-порошку.
- Якщо ви хочете зробити пиріг більш вологим, можете додати до тіста 100 г сметани або йогурту.
- Пиріг можна подавати з морозивом, йогуртом, збитими вершками або фруктовим соусом.
Раніше ми ділились рецептом кабачкових оладок. Також, пропонуємо рецепт кабачкової ікри.