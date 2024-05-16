Як та коли саджати перець: городники дали корисну пораду

Щоб отримати великий врожай, варто знати, як та коли правильно саджати перець.

Перець – це не лише смачна та корисна овочева культура, але й справжня окраса будь-якого городу. Його яскраві плоди не лише радують око, але й приносять чимало користі для здоров'я. Проте, щоб отримати багатий урожай перців, важливо знати, коли та як правильно садити перець.

Коли садити перець?

Оптимальний час для посадки перцю залежить від клімату вашого регіону. В південних районах України перець можна садити у відкритий ґрунт вже в кінці квітня – на початку травня. В центральних та північних областях рекомендується почекати до настання стійкого тепла, тобто до кінця травня – початку червня.

Підготовка розсади

Перець – це теплолюбна культура, тому його рекомендується вирощувати розсадою. Посів насіння на розсаду можна проводити за 60-70 днів до висадки у відкритий ґрунт.

Підготовка ґрунту: Для розсади перцю використовують пухкий, поживний ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією. Можна використовувати готовий ґрунтовий субстрат або приготувати його самостійно, змішавши дернову землю, перегній та пісок у співвідношенні 2:1:1.

Для розсади перцю використовують пухкий, поживний ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією. Можна використовувати готовий ґрунтовий субстрат або приготувати його самостійно, змішавши дернову землю, перегній та пісок у співвідношенні 2:1:1. Підготовка насіння: Перед посівом насіння перцю рекомендується замочити на 12 годин у теплому розчині стимулятора росту.

Перед посівом насіння перцю рекомендується замочити на 12 годин у теплому розчині стимулятора росту. Посів: Насіння перцю висівають на глибину 1-1,5 см, попередньо зробивши борозенки на відстані 5-6 см одна від одної. Після посіву ґрунт зволожують теплою водою.

Насіння перцю висівають на глибину 1-1,5 см, попередньо зробивши борозенки на відстані 5-6 см одна від одної. Після посіву ґрунт зволожують теплою водою. Догляд за розсадою: Розсаду перцю вирощують при температурі 20-25°C. Її регулярно поливають, розпушують ґрунт та підгодовують комплексними мінеральними добривами.

Висадка розсади у відкритий ґрунт

Перед висадкою розсади у відкритий ґрунт його необхідно добре загартувати. Для цього протягом 7-10 днів розсаду виносять на вулицю, поступово збільшуючи час її перебування на свіжому повітрі.

Підготовка ґрунту: Місце для посадки перцю має бути добре освітленим та захищеним від вітру. Ґрунт має бути пухким, поживним та з нейтральною або слабокислою реакцією. Перед висадкою розсади ґрунт перекопують та вносять органічні та мінеральні добрива.

Місце для посадки перцю має бути добре освітленим та захищеним від вітру. Ґрунт має бути пухким, поживним та з нейтральною або слабокислою реакцією. Перед висадкою розсади ґрунт перекопують та вносять органічні та мінеральні добрива. Схема посадки: Розсаду перцю висаджують у відкритий ґрунт на відстані 40-50 см одна від одної.

Розсаду перцю висаджують у відкритий ґрунт на відстані 40-50 см одна від одної. Полив: Після висадки розсаду рясно поливають теплою водою.

Після висадки розсаду рясно поливають теплою водою. Догляд за перцем: Перець потребує регулярного поливу, розпушування ґрунту, прополювання та підгодовування. Також важливо захищати рослини від шкідників та хвороб.

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