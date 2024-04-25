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Таку плесканку на Галичині ставлять у великодній кошик: рецепт страви, що передається поколіннями (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачна галицька плесканка
Дуже смачна галицька плесканка. Фото Скриншот

Чудова святкова страва

Ми ділились рецептом смачної паски на Великдень. Тепер розповідаємо, як приготувати хрустку та ароматну сирну плесканку – це чудова страва, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Її легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів, а результат неодмінно порадує вас та ваших близьких.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук. За її словами, це автентичний рецепт, який в сім’ї її подруги передається з покоління в покоління.

Інгредієнти:

  • 400 г кисломолочного сиру (9% жирності)
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 1 ст. л. манної крупи
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відділіть один жовток, а білок збийте з яйцем до пишної маси. Додайте манну крупу, перемішайте.
  2. Подрібніть сир, посоліть, додайте збите яйце з манною крупою, перемішайте. Залиште суміш на 10-15 хвилин, щоб манна крупа трохи набухла.
  3. Викладіть сирну масу в форму для запікання, добре утрамбуйте руками. Змастіть плесканку жовтком.
  4. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C. Випікайте протягом 20-30 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте сирну плесканку теплою зі сметаною, зеленню, овочами або вашими улюбленими соусами. Також ми ділились рецептом великоднього сніданку — мішанини.

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#Запіканка #Великдень #Великдень 2024