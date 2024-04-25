Таку плесканку на Галичині ставлять у великодній кошик: рецепт страви, що передається поколіннями (відео)

Чудова святкова страва

Ми ділились рецептом смачної паски на Великдень. Тепер розповідаємо, як приготувати хрустку та ароматну сирну плесканку – це чудова страва, яка стане чудовим доповненням до вашого столу. Її легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів, а результат неодмінно порадує вас та ваших близьких.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук. За її словами, це автентичний рецепт, який в сім’ї її подруги передається з покоління в покоління.

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру (9% жирності)

1 яйце

1 жовток

1 ст. л. манної крупи

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Відділіть один жовток, а білок збийте з яйцем до пишної маси. Додайте манну крупу, перемішайте. Подрібніть сир, посоліть, додайте збите яйце з манною крупою, перемішайте. Залиште суміш на 10-15 хвилин, щоб манна крупа трохи набухла. Викладіть сирну масу в форму для запікання, добре утрамбуйте руками. Змастіть плесканку жовтком. Запікайте в духовці, розігрітій до 180°C. Випікайте протягом 20-30 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте сирну плесканку теплою зі сметаною, зеленню, овочами або вашими улюбленими соусами. Також ми ділились рецептом великоднього сніданку — мішанини.