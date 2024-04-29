Три інгредієнти та незвичайна заливка: такий пиріг захочеться готувати щодня

Відмінно до сніданку та для ситного перекушування

Лаваш — відмінний інгредієнт для швидких сніданків та ситних перекусів. Однак з цим продуктом можна приготувати багато різних страв, навіть м’ясні пироги.

Разом із "На пенсії" поділимося лінивим рецептом пирога. Для цього пирога не потрібно замішувати тісто, розкочувати його, він готується на основі лаваша та фаршу. Готується він швидко та просто, а в результаті у вас вийде справжній шедевр, який у вас проситимуть постійно.

Як приготувати лінивий пиріг з м’ясом та пікантною заливкою.

Інгредієнти:

лаваш — 2 листи;

фарш (свино-яловичий) — 750 г;

цибуля – 3 шт.;

сіль та спеції — до свого смаку.

Для заливання:

куряче яйце — 3 шт.;

сметана будь-якої жирності — 200 г;

сир (твердий або моцарела) — 200 г;

сіль та спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Чистимо, дрібно нарізаємо цибулю або натираємо її на тертці, відправляємо в м’ясний фарш разом із сіллю та спеціями. Все ретельно вимішуємо. Для приготування заливки у глибокій мисці змішуємо сметану, яйця та улюблені спеції. Отриману масу збиваємо віночком до однорідності. На великій тертці натираємо твердий сир. На кожен аркуш лаваша викладаємо фарш і загортаємо рулетом. Нарізаємо однаковими шматочками та викладаємо у змащену олією форму для запікання. Зверху виливаємо начинку. Форму відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку протягом 30-35 хвилин. Виймаємо пиріг, посипаємо зверху сиром і відправляємо в духовку ще на 10 хвилин. Даємо охолонути та дістаємо із форми.

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