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Ідеально і освіжаючий на сніданок: рецепт лимонних оладок

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці оладки стануть чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці оладки стануть чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці оладки чудово поєднуються з варенням, медом чи іншими топінгами.

Літо – це пора не лише свіжих фруктів та овочів, але й легких та освіжаючих страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати лимонні оладки – ароматні та пухкі, які стануть ідеальним сніданком або перекусом. Також, пропонуємо рецепт шпинатних оладок.

Лимонні оладки – це не лише смачна, але й корисна страва. Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет та покращує настрій.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1 яйце
  • 200 мл молока
  • 30 г вершкового масла, розтопленого
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Цедра 1 лимона

Приготування:

  1. Змішайте сухі інгредієнти: У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль.
  2. Збийте яйце з молоком: В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідної маси.
  3. Об'єднайте інгредієнти: Додайте розтоплене вершкове масло, лимонний сік та цедру лимона до молока з яйцем і добре перемішайте.
  4. Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, перемішуючи ложкою до однорідної маси. Не перемішуйте занадто сильно, щоб оладки не стали жорсткими.
  5. Розігрійте сковороду: Розігрійте сковороду на середньому вогні і змастіть її маслом.
  6. Випікайте оладки: Вилийте на сковороду 1-2 столові ложки тіста і випікайте оладки протягом 2-3 хвилин з кожного боку, або до золотистого кольору.
  7. Подавайте: Подавайте оладки гарячими з медом, варенням, сметаною або йогуртом.

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