Ідеально і освіжаючий на сніданок: рецепт лимонних оладок
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Ці оладки чудово поєднуються з варенням, медом чи іншими топінгами.
Літо – це пора не лише свіжих фруктів та овочів, але й легких та освіжаючих страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати лимонні оладки – ароматні та пухкі, які стануть ідеальним сніданком або перекусом. Також, пропонуємо рецепт шпинатних оладок.
Лимонні оладки – це не лише смачна, але й корисна страва. Лимон багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет та покращує настрій.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. соди
- 1/4 ч. л. солі
- 1 яйце
- 200 мл молока
- 30 г вершкового масла, розтопленого
- 1 ст. л. лимонного соку
- Цедра 1 лимона
Приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти: У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль.
- Збийте яйце з молоком: В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідної маси.
- Об'єднайте інгредієнти: Додайте розтоплене вершкове масло, лимонний сік та цедру лимона до молока з яйцем і добре перемішайте.
- Поступово додайте сухі інгредієнти до мокрих, перемішуючи ложкою до однорідної маси. Не перемішуйте занадто сильно, щоб оладки не стали жорсткими.
- Розігрійте сковороду: Розігрійте сковороду на середньому вогні і змастіть її маслом.
- Випікайте оладки: Вилийте на сковороду 1-2 столові ложки тіста і випікайте оладки протягом 2-3 хвилин з кожного боку, або до золотистого кольору.
- Подавайте: Подавайте оладки гарячими з медом, варенням, сметаною або йогуртом.
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