Ви ще ніколи не готували печінку у такий спосіб: рецепт печінкового кексу з кукурудзою
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Цей печінковий торт сподобається навіть тим, хто не любить печінку.
Печінковий кекс – це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Він готується з простих і доступних інгредієнтів, а кукурудза додає йому цікавого смаку та текстури. Також, ми писали, у чому замочити печінку, щоб вона стала нереально ніжною.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодкого та ароматного печінкового кексу з кукурудзою, який сподобається всім! Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 2 яйця
- 100 г печінки (телячої, яловичої або курячої)
- 100 г сметани
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. соди
- 1/4 ч. л. солі
- 100 г консервованої кукурудзи
- Цедра 1 лимона
Приготування:
- Розімніть печінку: Печінку промийте, очистіть від плівок і подрібніть блендером або м'ясорубкою.
- Збийте вершкове масло з цукром: У великій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишної маси.
- Додайте яйця: По одному додайте яйця, збиваючи після кожного додавання.
- Додайте печінку, сметану та цедру лимона: Додайте до маси печінку, сметану та цедру лимона. Добре перемішайте.
- Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль: Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль у окрему миску. Додайте до мокрих інгредієнтів і обережно перемішайте ложкою.
- Додайте кукурудзу: Додайте до тіста консервовану кукурудзу і знову перемішайте.
- Випікайте кекс: Викладіть тісто у форму для кексу, змащену маслом і посипану борошном. Випікайте кекс в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до готовності.
- Дайте кексу охолонути: Дайте кексу трохи охолонути у формі, а потім перекладіть його на тарілку.
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