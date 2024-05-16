Ви ще ніколи не готували печінку у такий спосіб: рецепт печінкового кексу з кукурудзою

Цей печінковий торт сподобається навіть тим, хто не любить печінку.

Печінковий кекс – це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Він готується з простих і доступних інгредієнтів, а кукурудза додає йому цікавого смаку та текстури. Також, ми писали, у чому замочити печінку, щоб вона стала нереально ніжною.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодкого та ароматного печінкового кексу з кукурудзою, який сподобається всім! Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

200 г вершкового масла

100 г цукру

2 яйця

100 г печінки (телячої, яловичої або курячої)

100 г сметани

200 г борошна

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. соди

1/4 ч. л. солі

100 г консервованої кукурудзи

Цедра 1 лимона

Приготування:

Розімніть печінку: Печінку промийте, очистіть від плівок і подрібніть блендером або м'ясорубкою. Збийте вершкове масло з цукром: У великій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишної маси. Додайте яйця: По одному додайте яйця, збиваючи після кожного додавання. Додайте печінку, сметану та цедру лимона: Додайте до маси печінку, сметану та цедру лимона. Добре перемішайте. Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль: Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль у окрему миску. Додайте до мокрих інгредієнтів і обережно перемішайте ложкою. Додайте кукурудзу: Додайте до тіста консервовану кукурудзу і знову перемішайте. Випікайте кекс: Викладіть тісто у форму для кексу, змащену маслом і посипану борошном. Випікайте кекс в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до готовності. Дайте кексу охолонути: Дайте кексу трохи охолонути у формі, а потім перекладіть його на тарілку.

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