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Ви ще ніколи не готували печінку у такий спосіб: рецепт печінкового кексу з кукурудзою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей торт стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей торт стане окрасою вашого столу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей печінковий торт сподобається навіть тим, хто не любить печінку.

Печінковий кекс – це не лише смачна, але й корисна страва, яка стане чудовим доповненням до вашого чаювання. Він готується з простих і доступних інгредієнтів, а кукурудза додає йому цікавого смаку та текстури. Також, ми писали, у чому замочити печінку, щоб вона стала нереально ніжною.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодкого та ароматного печінкового кексу з кукурудзою, який сподобається всім! Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 2 яйця
  • 100 г печінки (телячої, яловичої або курячої)
  • 100 г сметани
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/4 ч. л. солі
  • 100 г консервованої кукурудзи
  • Цедра 1 лимона

Приготування:

  1. Розімніть печінку: Печінку промийте, очистіть від плівок і подрібніть блендером або м'ясорубкою.
  2. Збийте вершкове масло з цукром: У великій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишної маси.
  3. Додайте яйця: По одному додайте яйця, збиваючи після кожного додавання.
  4. Додайте печінку, сметану та цедру лимона: Додайте до маси печінку, сметану та цедру лимона. Добре перемішайте.
  5. Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль: Просійте борошно, розпушувач, соду та сіль у окрему миску. Додайте до мокрих інгредієнтів і обережно перемішайте ложкою.
  6. Додайте кукурудзу: Додайте до тіста консервовану кукурудзу і знову перемішайте.
  7. Випікайте кекс: Викладіть тісто у форму для кексу, змащену маслом і посипану борошном. Випікайте кекс в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин, або до готовності.
  8. Дайте кексу охолонути: Дайте кексу трохи охолонути у формі, а потім перекладіть його на тарілку.

Також ми розповідали про швидкий та простий метод підготовки капусти на голубці. Раніше ми ділились рецептом печінки в апельсиновому соусі.

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#Рецепт #Печінка #їжа-Телеграф