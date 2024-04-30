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Покорит с первого кусочка: рецепт ароматного пирога со спаржей

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот пирог станет отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 30 апреля 2024, 14:28
Этот пирог станет отличным вариантом перекуса (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот рецепт очень прост в исполнении, а результат поразит вас своим вкусом.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где главным героем станет сезонный овощ – спаржа. Из нее мы приготовим невероятно вкусный и ароматный пирог, который станет украшением вашего стола и подарит настоящее весеннее настроение. Также предлагаем рецепт пирога со спаржей.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли

Для начинки:

  • 500 г спаржи
  • 200 г сливочного сыра
  • 2 яйца
  • 150 г сметаны
  • 100 г тертого сыра
  • 1/2 ч. л. мускатного ореха
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Готовим тесто: В миске соединить муку, разрыхлитель и соль. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть смесь руками в крошку. Добавить сахар, яйцо и замесить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
  2. Спаржу помыть , очистить от жестких концов и нарезать кусочками по 3-4 см.
  3. В миске соединить сливочный творог, яйца, сметану, тертый творог, мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешать.
  4. Собираем пирог: Разогреть духовку до 180°C. Форму для выпечки застелить пергаментом.
  5. 2/3 теста раскатать в пласт толщиной 5 мм. Выложить тесто в форму, формируя бортики.
  6. Вылить на тесто начинку.
  7. Сверху разложить кусочки спаржи.
  8. Из остальных тестов сделать тонкие полоски и задекорировать ими пирог в виде решетки.
  9. Выпекать пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
  10. Дать пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложить на тарелку.

Совет:

  • Вы можете добавить к начинке другие овощи, например грибы, лук или болгарский перец.
  • Для более насыщенного вкуса можно обжарить спаржу на сливочном масле, прежде чем добавить ее к начинке.
  • Пирог можно подавать как горячим, так и холодным. Он станет отличным дополнением к семейному ужину или пикнику.

Раньше мы рассказывали, как приготовить итальянский пасхальный пирог. Также мы делились рецептом вкусной творожной шлепки.

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#Рецепт #Пиріг #еда-Телеграф