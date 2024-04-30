Покорит с первого кусочка: рецепт ароматного пирога со спаржей

Этот рецепт очень прост в исполнении, а результат поразит вас своим вкусом.

Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где главным героем станет сезонный овощ – спаржа. Из нее мы приготовим невероятно вкусный и ароматный пирог, который станет украшением вашего стола и подарит настоящее весеннее настроение. Также предлагаем рецепт пирога со спаржей.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла

300 г муки

100 г сахара

1 яйцо

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г спаржи

200 г сливочного сыра

2 яйца

150 г сметаны

100 г тертого сыра

1/2 ч. л. мускатного ореха

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Готовим тесто: В миске соединить муку, разрыхлитель и соль. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть смесь руками в крошку. Добавить сахар, яйцо и замесить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Спаржу помыть , очистить от жестких концов и нарезать кусочками по 3-4 см. В миске соединить сливочный творог, яйца, сметану, тертый творог, мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешать. Собираем пирог: Разогреть духовку до 180°C. Форму для выпечки застелить пергаментом. 2/3 теста раскатать в пласт толщиной 5 мм. Выложить тесто в форму, формируя бортики. Вылить на тесто начинку. Сверху разложить кусочки спаржи. Из остальных тестов сделать тонкие полоски и задекорировать ими пирог в виде решетки. Выпекать пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета. Дать пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложить на тарелку.

Совет:

Вы можете добавить к начинке другие овощи, например грибы, лук или болгарский перец.

Для более насыщенного вкуса можно обжарить спаржу на сливочном масле, прежде чем добавить ее к начинке.

Пирог можно подавать как горячим, так и холодным. Он станет отличным дополнением к семейному ужину или пикнику.

Раньше мы рассказывали, как приготовить итальянский пасхальный пирог. Также мы делились рецептом вкусной творожной шлепки.