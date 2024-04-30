Покорит с первого кусочка: рецепт ароматного пирога со спаржей
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Этот рецепт очень прост в исполнении, а результат поразит вас своим вкусом.
Сегодня мы приглашаем вас в кулинарное путешествие, где главным героем станет сезонный овощ – спаржа. Из нее мы приготовим невероятно вкусный и ароматный пирог, который станет украшением вашего стола и подарит настоящее весеннее настроение. Также предлагаем рецепт пирога со спаржей.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г сливочного масла
- 300 г муки
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 500 г спаржи
- 200 г сливочного сыра
- 2 яйца
- 150 г сметаны
- 100 г тертого сыра
- 1/2 ч. л. мускатного ореха
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Готовим тесто: В миске соединить муку, разрыхлитель и соль. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть смесь руками в крошку. Добавить сахар, яйцо и замесить тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
- Спаржу помыть , очистить от жестких концов и нарезать кусочками по 3-4 см.
- В миске соединить сливочный творог, яйца, сметану, тертый творог, мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Собираем пирог: Разогреть духовку до 180°C. Форму для выпечки застелить пергаментом.
- 2/3 теста раскатать в пласт толщиной 5 мм. Выложить тесто в форму, формируя бортики.
- Вылить на тесто начинку.
- Сверху разложить кусочки спаржи.
- Из остальных тестов сделать тонкие полоски и задекорировать ими пирог в виде решетки.
- Выпекать пирог в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
- Дать пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложить на тарелку.
Совет:
- Вы можете добавить к начинке другие овощи, например грибы, лук или болгарский перец.
- Для более насыщенного вкуса можно обжарить спаржу на сливочном масле, прежде чем добавить ее к начинке.
- Пирог можно подавать как горячим, так и холодным. Он станет отличным дополнением к семейному ужину или пикнику.
Раньше мы рассказывали, как приготовить итальянский пасхальный пирог. Также мы делились рецептом вкусной творожной шлепки.