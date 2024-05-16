Солодкоїжки язик проковтнуть: готуємо оригінальний і смачний полуничний крамбл
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Якщо ви хочете здивувати домашніх ароматним та ніжним десертом — пропонуємо приготувати крамбл з полуницею.
Літо – це не лише пора свіжих фруктів та овочів, але й час для ароматних та смачних десертів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати оригінальний полуничний крамбл – хрустку крихту з соковитою полуничною начинкою. Цей десерт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
Для крихти:
- 150 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 75 г цукру
- 1/2 ч. л. солі
- 1 ч. л. ванільного екстракту
Для начинки:
- 500 г полуниці
- 50 г цукру
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 1/4 ч. л. кориці
Приготування:
- Приготуємо крихту: У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль та ванільний екстракт. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до утворення крихти.
- Приготуємо начинку: Полуницю вимийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. У великій мисці змішайте полуницю, цукор, лимонний сік, кукурудзяний крохмаль та корицю.
- Зберіть крамбл: У форму для випічки викладіть полуничну начинку. Рівномірно розподіліть по ній крихту.
- Випікайте: Випікайте крамбл в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин, або до золотистого кольору крихти.
- Подавайте: Дайте крамблу трохи охолонути, а потім подавайте з морозивом, йогуртом або збитими вершками.
Порада:
- Для більш насиченого смаку полуничної начинки можна додати до неї трохи рому або полуничного лікеру.
- Якщо ви хочете зробити крамбл більш хрустким, можете додати до крихти 1-2 ст. л. вівсяних пластівців.
- Крамбл можна готувати не лише з полуницею, але й з іншими фруктами, наприклад, з яблуками, персиками або абрикосами.
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