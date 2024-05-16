Солодкоїжки язик проковтнуть: готуємо оригінальний і смачний полуничний крамбл

Якщо ви хочете здивувати домашніх ароматним та ніжним десертом — пропонуємо приготувати крамбл з полуницею.

Літо – це не лише пора свіжих фруктів та овочів, але й час для ароматних та смачних десертів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати оригінальний полуничний крамбл – хрустку крихту з соковитою полуничною начинкою. Цей десерт не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

Для крихти:

150 г борошна

100 г вершкового масла

75 г цукру

1/2 ч. л. солі

1 ч. л. ванільного екстракту

Для начинки:

500 г полуниці

50 г цукру

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

1/4 ч. л. кориці

Приготування:

Приготуємо крихту: У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль та ванільний екстракт. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розітріть руками до утворення крихти. Приготуємо начинку: Полуницю вимийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. У великій мисці змішайте полуницю, цукор, лимонний сік, кукурудзяний крохмаль та корицю. Зберіть крамбл: У форму для випічки викладіть полуничну начинку. Рівномірно розподіліть по ній крихту. Випікайте: Випікайте крамбл в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин, або до золотистого кольору крихти. Подавайте: Дайте крамблу трохи охолонути, а потім подавайте з морозивом, йогуртом або збитими вершками.

Порада:

Для більш насиченого смаку полуничної начинки можна додати до неї трохи рому або полуничного лікеру.

Якщо ви хочете зробити крамбл більш хрустким, можете додати до крихти 1-2 ст. л. вівсяних пластівців.

Крамбл можна готувати не лише з полуницею, але й з іншими фруктами, наприклад, з яблуками, персиками або абрикосами.

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