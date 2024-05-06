Ірина Федишин заінтригувала округлим животиком (відео)

Знаменитість натякнула на ймовірну вагітність

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка зазначала про зменшення кількості донатів від людей, здивувала своїх шанувальників. Вона показала свій новий кліп, і прихильники почали припускати, що співачка при надії.

Ірина Федишин випустила відеороботу на композицію "Секрет". Вона містить затишні кадри, як співачка обгортається пледом, читає книгу, милується білими квітами.

Зворушливий момент і в тому, що у відеороботі артистка з'явилась разом зі своїм чоловіком і продюсером — Віталієм Човником. У кліпі подружжя насолоджувалось проведенням часу один з одним посеред природи.

На одному з кадрі видно, як Віталій підходить до Ірини та гладить її округлий животик. Є ймовірність, що таким чином подружжя хотіло повідомити про поповнення в родині.

Ірина Федишин - "Секрет"

Однак, наразі достеменно невідомо, чи Федишин справді вагітна, оскільки пара не коментувала цю інформацію.

Зазначимо, що Ірина Федишин та Віталій Човник вже мають двох синів — 13-річного Юрія та 9-річного Олега. Вони перебувають у шлюбі протягом 18 років.

Нещодавно "Телеграф" писав про вагітність української ведучої Іванни Онуфрійчук. Вона чекає первістка у віці 37 років від чоловіка-мільйонера — Алмаза.