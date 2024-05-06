Пиріжки вийдуть м’якими як пух: весь секрет в одному інгредієнті
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І для перекушування, і до перших страв
М’які, пишні пиріжки з різними начинками — це не тільки чудове перекушування, а й доповнення до перших страв. А що робити, якщо пиріжки виходять гумовими, твердими та швидко черствіють?
І тут ситуацію врятує один інгредієнт — картопляний відвар. Саме завдяки йому пиріжки вийдуть м’якими, як пух. Їх можна не жувати — вони розтануть у роті. Плюс цього секрету в тому, що на картопляному відварі можна готувати не тільки пиріжки з картоплею, але й іншими начинками. Рецептом ділиться "На пенсії".
Як приготувати пиріжки на картопляному відварі.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 450 г;
- відвар картопляний — 250 мл;
- сухі дріжджі — 1,5 ч. л.;
- цукор — 1,5 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- соняшникова олія — 2 ст. л. + для смаження.
Для начинки:
- картопля — 1 кг;
- лавровий лист — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- вершкове масло — 25 — 30 г;
- чорний перець, сіль – до свого смаку;
- соняшникова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, миємо і відварюємо до готовності. Відвар зливаємо в окремий посуд, а картоплю солимо, перчимо, додаємо масло та пюруємо.
- Чистимо і нарізаємо кубиками цибулю. Обсмажуємо його на розігрітій сковороді, відправляємо в картоплю та ретельно перемішуємо.
- У глибокій мисці змішуємо теплий відвар із дріжджами, цукром, сіллю та сметаною. В отриману масу частинами вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо олію, щоб тісто не липло до рук і було еластичним. Накриваємо рушником або харчовою плівкою, залишаємо в теплому місці на півтори години.
- Через зазначений час ділимо тісто на кілька рівних частин, з яких розкочуємо невеликі коржики. У центр викладаємо начинку та защипуємо краї.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо пиріжки та обсмажуємо до золотистості з двох сторін.
Також дуже смачними виходять печені пиріжки з картоплею. Спробуйте і вирішіть, які вам більше сподобаються.