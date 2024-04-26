Ужин за считанные минуты: такую рыбку в кляре будете готовить снова и снова

Сочная, нежная рыбка с хрустящей корочкой

Любители рыбы вероятно знают уже множество вариантов приготовления вкусных блюд из нее. Например, скумбрию можно вкусно запечь или замариновать, лосось – потушить в сливочном соусе. А вот хек можно пожарить кусочками в аппетитном кляре.

Внутри рыбка получается сочной, а снаружи – с хрустящей золотистой корочкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить хек в кляре

Ингредиенты:

хек – 500 г;

яйца – 2 шт.;

вода – 50 мл;

мука – 4,5 ст. л.;

соль, черный перец по вкусу;

масло;

Способ приготовления:

Яйца взбить с солью и перцем. Добавить воду, перемешать. Добавить муку, перемешать. Филе хека помыть, просушить бумажными полотенцами, убрать косточки, порезать на кусочки. Обвалять рыбу в муке, обмокнуть в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

А если вы любите хек, запеките эту рыбку с сыром и помидорами. Блюдо получается настолько вкусным, что родные перепутают рыбку с дорогой красной рыбой.