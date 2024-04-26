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Ужин за считанные минуты: такую рыбку в кляре будете готовить снова и снова

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Быстрое блюдо для всей семьи
Быстрое блюдо для всей семьи. Фото 1000.menu

Сочная, нежная рыбка с хрустящей корочкой

Любители рыбы вероятно знают уже множество вариантов приготовления вкусных блюд из нее. Например, скумбрию можно вкусно запечь или замариновать, лосось – потушить в сливочном соусе. А вот хек можно пожарить кусочками в аппетитном кляре.

Внутри рыбка получается сочной, а снаружи – с хрустящей золотистой корочкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить хек в кляре

Ингредиенты:

  • хек – 500 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • вода – 50 мл;
  • мука – 4,5 ст. л.;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • масло;

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и перцем.
  2. Добавить воду, перемешать.
  3. Добавить муку, перемешать.
  4. Филе хека помыть, просушить бумажными полотенцами, убрать косточки, порезать на кусочки.
  5. Обвалять рыбу в муке, обмокнуть в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду.
  6. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

А если вы любите хек, запеките эту рыбку с сыром и помидорами. Блюдо получается настолько вкусным, что родные перепутают рыбку с дорогой красной рыбой.

Теги:
#Хек #Готовим дома #кляр