Ужин за считанные минуты: такую рыбку в кляре будете готовить снова и снова
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Сочная, нежная рыбка с хрустящей корочкой
Любители рыбы вероятно знают уже множество вариантов приготовления вкусных блюд из нее. Например, скумбрию можно вкусно запечь или замариновать, лосось – потушить в сливочном соусе. А вот хек можно пожарить кусочками в аппетитном кляре.
Внутри рыбка получается сочной, а снаружи – с хрустящей золотистой корочкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinka_cookinggg".
Как приготовить хек в кляре
Ингредиенты:
- хек – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- вода – 50 мл;
- мука – 4,5 ст. л.;
- соль, черный перец по вкусу;
- масло;
Способ приготовления:
- Яйца взбить с солью и перцем.
- Добавить воду, перемешать.
- Добавить муку, перемешать.
- Филе хека помыть, просушить бумажными полотенцами, убрать косточки, порезать на кусочки.
- Обвалять рыбу в муке, обмокнуть в кляре и выложить на разогретую с маслом сковороду.
- Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
А если вы любите хек, запеките эту рыбку с сыром и помидорами. Блюдо получается настолько вкусным, что родные перепутают рыбку с дорогой красной рыбой.