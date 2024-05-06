Не заряджайте так телефон у автомобілі, бо вийде з ладу

Деякі помилки можуть призвести до поломки пристрою

Якщо ви керуєте авто, тоді точно колись заряджали телефон прямо в салоні. Деякі водії практикують заряджання пристрою через прикурювач. Однак, це може бути небезпечно, особливо, якщо двигун при цьому не працює. Зверніть увагу, до якого відсотка не варто заряджати телефон.

Якщо заряджати смартфон до прикурювача, коли вимкнений двигун, тоді з ним можуть виникнути проблеми. Особливо якщо йдеться про старі або невеликі автомобілі, пише Suv.news.

Насамперед потрібно запустити автомобіль, а тоді вже під'єднати зарядний пристрій до прикурювача. Бо інакше може виникнути електричний струм, який влучить у ваш пристрій. Також телефон треба прибирати із зарядки одразу після вимкнення двигуна.

Фахівці також радять купувати тільки оригінальні зарядні пристрої та кабелі. Тоді телефон буде заряджатися швидше. Також під час зарядки не варто активовувати GPS або Bluetooth. Ідеально, коли взагалі не використовувати смартфон під час зарядки. Тоді заряд стане високим значно швидше.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна заряджати телефон зарядним пристроєм від ноутбука. Фахівці розповіли, що краще використовувати USB-порт ноутбука для заряджання смартфона.