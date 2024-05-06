Більше ніхто не згадає про котлети: секретний інгредієнт – і зрази хоч на святковий стіл подавай (фото)

Відмінний спосіб нагодувати всю родину

Якщо ви любите зрази, то напевно ви їх готували зі свинини з грибами, і за литовським рецептом. Однак такі пікантні зрази ви ще не пробували.

"Телеграф" у журналі "Люблю готувати" для своїх читачів знайшов незвичайний рецепт з чорносливом. Спробуйте — і ніхто не стане з-за столу, поки на тарілці буде шматочок цієї страви. Це чудовий спосіб урізноманітнити своє домашнє меню та святковий стіл.

Як приготувати зрази з чорносливом

Інгредієнти:

м’ясний фарш "асорті" — 500 г;

картопля велика — 1 шт.;

куряче яйце — 1 шт.;

гвоздика 2 шт.;

чорнослив;

червоне

Спосіб приготування:

Чистимо картоплю, натираємо на тертці та змішуємо з фаршем та спеціями. В отриману масу вбиваємо яйце і ретельно вимішуємо. Формуємо з підготовленого фаршу зрази. У кожен шматочок фаршу викладаємо по 1-2 шт. попередньо замоченого чорносливу, защипуємо по краях і обвалюємо в борошні. Заготовки відправляємо в глибоку тарілку, додаємо трохи води, кілька ягід чорносливу, гвоздику та вино. Готуємо протягом 30-40 хвилин.

Фото: Телеграф

Подавати зрази з чорносливом можна і гарячому, і холодному вигляді. Найкраще їсти їх із улюбленим салатом.