Більше ніхто не згадає про котлети: секретний інгредієнт – і зрази хоч на святковий стіл подавай (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Відмінний спосіб нагодувати всю родину
Якщо ви любите зрази, то напевно ви їх готували зі свинини з грибами, і за литовським рецептом. Однак такі пікантні зрази ви ще не пробували.
"Телеграф" у журналі "Люблю готувати" для своїх читачів знайшов незвичайний рецепт з чорносливом. Спробуйте — і ніхто не стане з-за столу, поки на тарілці буде шматочок цієї страви. Це чудовий спосіб урізноманітнити своє домашнє меню та святковий стіл.
Як приготувати зрази з чорносливом
Інгредієнти:
- м’ясний фарш "асорті" — 500 г;
- картопля велика — 1 шт.;
- куряче яйце — 1 шт.;
- гвоздика 2 шт.;
- чорнослив;
- червоне
Спосіб приготування:
- Чистимо картоплю, натираємо на тертці та змішуємо з фаршем та спеціями.
- В отриману масу вбиваємо яйце і ретельно вимішуємо. Формуємо з підготовленого фаршу зрази.
- У кожен шматочок фаршу викладаємо по 1-2 шт. попередньо замоченого чорносливу, защипуємо по краях і обвалюємо в борошні.
- Заготовки відправляємо в глибоку тарілку, додаємо трохи води, кілька ягід чорносливу, гвоздику та вино. Готуємо протягом 30-40 хвилин.
Подавати зрази з чорносливом можна і гарячому, і холодному вигляді. Найкраще їсти їх із улюбленим салатом.