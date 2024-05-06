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Діти подумають, що ви чарівник: це печиво ви приготуєте за пару помахів руки (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Просте пісочне печиво
Просте пісочне печиво. Фото shuba.life

Чудова ідея до домашнього чаювання

Смачне розсипчасте печиво можна приготувати з простих продуктів всього за кілька кроків. Головне – знайти вдалий рецепт.

Саме таким рецептом ми разом із Shuba з вами й поділимося. У вас вийде хрумке зовні та м’яке всередині печиво. У вас ніколи більше не виникне питання, що приготувати до сімейного чаювання, а близькі не згадають про солодощі.

За бажанням ви можете розділити тісто на дві частини, в одну додати какао і зробити шоколадну версію. У тісто можна додати горіхи, сухофрукти, родзинки — це зробить печиво тільки смачнішим.

Як приготувати пісочне печиво

Інгредієнти:

  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • масло вершкове 73% — 90 г;
  • олія соняшникова — 20 г;
  • борошно пшеничне — 330 г;
  • розпушувач — 7 г;
  • крохмаль — 10 г;
  • цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця збиваємо до однорідного стану із цукром та сіллю. Відправляємо туди розтоплене вершкове масло та олію, все перемішуємо до однорідного стану.
  2. В отриману масу додаємо просіяне борошно, розпушувач і крохмаль і замішуємо тісто.
  3. Приготовлене тісто розгортаємо товщиною 5 міліметрів. За допомогою форм або склянки вирізаємо печиво і викладаємо його на застелене пергаментним папером деко. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 12 хвилин.

Готове печиво посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.

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#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома