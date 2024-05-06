Діти подумають, що ви чарівник: це печиво ви приготуєте за пару помахів руки (відео)
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Чудова ідея до домашнього чаювання
Смачне розсипчасте печиво можна приготувати з простих продуктів всього за кілька кроків. Головне – знайти вдалий рецепт.
Саме таким рецептом ми разом із Shuba з вами й поділимося. У вас вийде хрумке зовні та м’яке всередині печиво. У вас ніколи більше не виникне питання, що приготувати до сімейного чаювання, а близькі не згадають про солодощі.
За бажанням ви можете розділити тісто на дві частини, в одну додати какао і зробити шоколадну версію. У тісто можна додати горіхи, сухофрукти, родзинки — це зробить печиво тільки смачнішим.
Як приготувати пісочне печиво
Інгредієнти:
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- масло вершкове 73% — 90 г;
- олія соняшникова — 20 г;
- борошно пшеничне — 330 г;
- розпушувач — 7 г;
- крохмаль — 10 г;
- цукрова пудра — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця збиваємо до однорідного стану із цукром та сіллю. Відправляємо туди розтоплене вершкове масло та олію, все перемішуємо до однорідного стану.
- В отриману масу додаємо просіяне борошно, розпушувач і крохмаль і замішуємо тісто.
- Приготовлене тісто розгортаємо товщиною 5 міліметрів. За допомогою форм або склянки вирізаємо печиво і викладаємо його на застелене пергаментним папером деко. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 12 хвилин.
Готове печиво посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з улюбленим напоєм.