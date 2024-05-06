П'ять ефективних кроків очищення пам'яті телефона: варто спробувати

Для деяких способів потрібно залучити сторонні програми

Власникам смартфонів варто слідкувати не тільки за якістю заряджання пристрою, а й за заповненістю пам'яті телефона. Якщо файлів занадто багато — він працює повільніше.

"Телеграф" відібрав п'ять простих способів очистити пам'ять на телефоні. Їх можна використовувати разом чи окремо.

Очистити кеш

Щоб очистити кешовані дані для всіх програм одночасно, потрібно перейти до "Налаштування" > "Пам’ять". Там потрібно знайти "Кешовані дані" та підтвердити, очистку для всіх програм. Або можна зайти в програми через "Програми" окремо і очистити кеш тільки в деяких.

Видалити старі програми

В телефоні часто лишаються програми або ігри, які вже не потрібні. Щоб їх видалити зайдіть у "Налаштування" > "Програми" та видаліть програми, якими ви не користуєтеся.

Очистіть "залишки" соцмереж

Видаліть завантажені файли та старі повідомлення та медіа в програмах обміну повідомленнями.

Складіть фото у альбом

Зробіть резервну копію фотографій у Google Photos або іншій хмарній службі, а потім видаліть їх із телефону.

Скористайтесь додатковими програмами

Використовуйте програму керування файлами, наприклад Files by Google або Smart Cleaner, щоб ідентифікувати та видаляти дублікати файлів, непотрібні чи великі файли.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розв'язати проблему поганого зв'язку на телефоні. Його можуть блокувати неоновлене програмне забезпечення тощо.