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Поставте цю рослину на кухні: буде пахнути скрізь

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Чим базилік буде корисний на кухні
Чим базилік буде корисний на кухні. Фото Canva

Ця рослина має багато корисних властивостей

У сучасному світі все актуальнішою стає тема здорового способу життя. Адже люди хочуть довго жити та добре себе почувати. Наприклад, велику роль в очищенні повітря в приміщенні відіграють кімнатні рослини. Нещодавно ми розповідали, чим можна їх підживити для кращого росту.

Універсальною рослиною, яка чудово підійде для кухні, є базилік, пише "На пенсії". Він гармонійно доповнить будь-яку поверхню чи підвіконня, бо має гарне зелене забарвлення.

До того ж листя базиліку використовують для приготування різноманітних страв. Адже він додає їм неповторного смаку. Тож базилік часто використовують у м'яних, рибних стравах, салатах і навіть десертах.

Інша перевага базиліку — у його насиченому приємному запаху, який заповнює всю кухню. Він очищає повітря від мікробів.

  • Базилік найкраще тримати на місці, куди регулярно потрапляють сонячні промені.
  • Його варто саджати на пухкій і родючій землі.
  • Поливайте цю рослину в міру, коли побачите, що ґрунт вже пересох.
  • Базилік оптимально тримати у приміщенні з температурою 18-25°C.
  • Також верхівку рослини треба обрізати, щоб зростало нове листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою речовиною підживити фіалку для пишного цвітіння. Це органічне добриво коштує зовсім недорого.

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#Базилік #Лайфхак #Рослини