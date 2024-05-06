Поставте цю рослину на кухні: буде пахнути скрізь

Ця рослина має багато корисних властивостей

У сучасному світі все актуальнішою стає тема здорового способу життя. Адже люди хочуть довго жити та добре себе почувати. Наприклад, велику роль в очищенні повітря в приміщенні відіграють кімнатні рослини. Нещодавно ми розповідали, чим можна їх підживити для кращого росту.

Універсальною рослиною, яка чудово підійде для кухні, є базилік, пише "На пенсії". Він гармонійно доповнить будь-яку поверхню чи підвіконня, бо має гарне зелене забарвлення.

До того ж листя базиліку використовують для приготування різноманітних страв. Адже він додає їм неповторного смаку. Тож базилік часто використовують у м'яних, рибних стравах, салатах і навіть десертах.

Інша перевага базиліку — у його насиченому приємному запаху, який заповнює всю кухню. Він очищає повітря від мікробів.

Базилік найкраще тримати на місці, куди регулярно потрапляють сонячні промені.

Його варто саджати на пухкій і родючій землі.

Поливайте цю рослину в міру, коли побачите, що ґрунт вже пересох.

Базилік оптимально тримати у приміщенні з температурою 18-25°C.

Також верхівку рослини треба обрізати, щоб зростало нове листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою речовиною підживити фіалку для пишного цвітіння. Це органічне добриво коштує зовсім недорого.