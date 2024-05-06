Морква виросте солодкою та соковитою: поливайте її цим безкоштовним добривом

Сорт, спосіб вирощування та добрива суттєво впливають на смак моркви

Недосвідченому дачнику може здатися, що у вирощуванні моркви немає нічого складного. Насправді ж кинути насіння в землю і періодично поливати рослину недостатньо. Через неправильний догляд наприкінці сезону замість великої та солодкої моркви можна викопати несмачні та навіть гіркі плоди.

Як виростити смачну моркву

Моркву рекомендується садити на сонячному боці ділянки. Тепло сприяє зростанню солодкого коріння. Кислотність ґрунту має бути нейтральною. Якщо вона сильно кисла, морква матиме гіркуватість (що вище кислотність, тим більше гіркоти).

З моменту проростання моркви та й надалі слід збільшити частоту поливів.

Чим підгодовувати моркву

Правильно підібране добриво здатне змінити смак та кількість урожаю моркви. Найкраще підгодовувати рослину чимось натуральним.

Основою домашнього добрива для моркви стане лушпиння цибулі. У лушпинні цибулі містяться важливі елементи (калій, мідь, фосфор, залізо та багато інших), а також вітаміни (Е, С, групи В). Саме вони сприяють появі великих й солодких коренів моркви.

Зберіть 100 грамів цих відходів і залийте 2 літрами води, поставте в тепле місце на 2-4 тижні та періодично помішуйте.

Коли суміш забродить, процідіть її через сито, а потім розбавте водою (пропорції 1:10). Добриво готове до використання. Поливайте їм моркву раз на 3-4 тижні під час інтенсивного росту рослини.

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