Найгірше поєднання: ніколи не змішуйте оцет із цими засобами

Натуральний засіб може бути небезпечним у поєднанні з іншими

Оцет — перевірений часом замінник побутової хімії, який може впоратися з безліччю забруднень. Це один із натуральних засобів, якими користувалися ще наші бабусі. Він має особливу популярність у любителів натуральних методів очищення.

Оцет очистить каструлю, що пригоріла, видалить плісняву в пральній машині й навіть поверне пожовклим шторам і рушникам білизну. Але це не означає, що його можна використовувати для чищення будь-яких забруднень і змішувати з іншими засобами.

З чим небезпечно змішувати оцет

Багато людей хочуть посилити дію засобів для чищення і додають в них оцет. Буває, що така суміш може бути дуже небезпечною. Одне з найгірших поєднань — оцет та засоби для чищення унітазів, або оцет та "Білизна".

Засоби для туалету часто містять їдкі речовини, які при змішуванні з оцтовою кислотою можуть викликати виділення хлору. Його висока концентрація може бути дуже небезпечною і здатна обпекти дихальні шляхи лише за кілька секунд, пише rivne1.

Також не рекомендується змішувати оцет із перекисом водню. Обидва ці засоби допомагають впоратися із забрудненнями, але зберігати цю суміш не можна. При змішуванні цих компонентів виділяється кислота, яка може спричинити опіки слизової та шкіри.

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