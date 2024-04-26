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Не помітите, як з’їсте до останнього шматочка: найніжніше печиво розлетиться на ура

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печиво просто розтане у роті
Печиво просто розтане у роті. Фото napensii.ua

Ідеально до сімейного чаювання

Напевно, у ласунів є маса різноманітних рецептів печива. Якщо ж хочеться чогось смачного, але швидкого та бюджетного, то цей рецепт для вас.

Вся річ у тому, що для такої насолоди вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів і зовсім небагато роботи. Результат вас здивує – печиво вийде ніжним, пісковим та з неймовірним шоколадним ароматом. Рецептом ділиться "На пенсії".

Як приготувати ніжне домашнє печиво

Інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла;
  • 180 г цукру;
  • 1 чайна ложка соди;
  • 200 г шоколаду;
  • 450 г борошна.

Спосіб приготування:

  1. У мисці розтираємо яйця із цукром. В отриману масу додаємо розм’якшене вершкове масло та вилкою перемішуємо до однорідного стану.
  2. Просіюємо борошно і разом із содою додаємо в яєчно-вершкову масу. Туди відправляємо і подрібнений шоколад. Все знову перемішуємо до однорідності. Тісто відправляємо у холодильник на 45-60 хвилин.
  3. Деко змащуємо маслом і ложкою викладаємо тісто, формуючи кульку розміром з волоський горіх. Виделкою їх роздавлюємо в плоский кружечок.
  4. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин.

Здивувати близьких можна і сирними рогаликами. Спробуйте вони настільки приголомшливі, що жувати не потрібно буде.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома