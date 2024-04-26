Не помітите, як з’їсте до останнього шматочка: найніжніше печиво розлетиться на ура

Ідеально до сімейного чаювання

Напевно, у ласунів є маса різноманітних рецептів печива. Якщо ж хочеться чогось смачного, але швидкого та бюджетного, то цей рецепт для вас.

Вся річ у тому, що для такої насолоди вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів і зовсім небагато роботи. Результат вас здивує – печиво вийде ніжним, пісковим та з неймовірним шоколадним ароматом. Рецептом ділиться "На пенсії".

Як приготувати ніжне домашнє печиво

Інгредієнти:

200 г вершкового масла;

180 г цукру;

1 чайна ложка соди;

200 г шоколаду;

450 г борошна.

Спосіб приготування:

У мисці розтираємо яйця із цукром. В отриману масу додаємо розм’якшене вершкове масло та вилкою перемішуємо до однорідного стану. Просіюємо борошно і разом із содою додаємо в яєчно-вершкову масу. Туди відправляємо і подрібнений шоколад. Все знову перемішуємо до однорідності. Тісто відправляємо у холодильник на 45-60 хвилин. Деко змащуємо маслом і ложкою викладаємо тісто, формуючи кульку розміром з волоський горіх. Виделкою їх роздавлюємо в плоский кружечок. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 10-12 хвилин.

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