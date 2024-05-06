У вашому холодильнику ніколи не пропадуть продукти: головне — зберігати їх відповідно до правил

Ці правила вам точно знадобляться

Навряд чи можна уявити нашу кухню без холодильника. Це важливий пристрій для зберігання продуктів та різних страв.

Щоб продукти не втратили свої властивості та не зіпсувалися, потрібно знати основні принципи правильного зберігання їх у холодильнику. Про це розповімо разом із Harchi.

Як правильно зберігати продукти в холодильнику

По-перше, важливо розділяти товари за категоріями – молочні продукти, м’ясо, риба, овочі та фрукти, готові страви. Кожну групу продуктів краще зберігати окремо.

Продукти, які споживатимуться без попередньої теплової обробки, не повинні знаходитися біля сирих м’яса, риби, овочів, фруктів, яєць. Також не варто зберігати разом сирі продукти із готовими стравами.

Сире м’ясо та рибу взагалі слід тримати окремо від будь-яких інших продуктів. Фрукти та овочі необхідно зберігати в окремих упаковках, оскільки вони прискорюють гниття один одного. А ось молочну продукцію варто зберігати в упаковці — вона вбирає сторонні запахи.

Як правильно розміщувати продукти в холодильнику

Часто виробники холодильників розміщують над морозильною камерою закриті ящики для фруктів та овочів. Найкраще там зберігати термостійкі продукти — селера, яблука, сливи, груші, капусту.

Огірки, гриби, хурму та свіжі ягоди краще прибрати далі від морозилки, інакше вони втратять смак та свіжість. Ідеальна температура зберігання для них – від +7 до +9ºС, тобто на найвищій полиці.

У середній частині холодильника зазвичай помірний клімат — від +3 до +6ºС. Тут краще зберігати готові страви, свіжа зелень, яйця, вершкове масло, сир, ковбаса, нарізки, відкриті консерви, солодощі.

Найтепліше на дверцятах, та й "клімат" тут нестабільний: щоразу, коли ви заглядаєте в холодильник, температура різко піднімається, і потім довго приходить у норму. Тому тут найкраще розмістити найневибагливіші у зберіганні продукти – напої, соуси в герметичних упаковках, ліки.

У морозильнику все майже так само: чим вище полиця, тим більший градус. Тому у верхніх відділеннях найкраще зберігати вершкове масло, морепродукти, рибу, фрукти та овочі. На середній полиці морозилки (від -14 до -16ºС) краще зберігати напівфабрикати, а на нижню полицю — відправляти м’ясо.

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