Не заметите, как съедите до последнего кусочка: нежнейшее печенье разлетится на ура

Идеально к семейному чаепитию

Наверняка у сладкоежек есть масса разнообразных рецептов печенья. Если же хочется чего-то вкусного, но быстрого и бюджетного, то этот рецепт для вас.

Все дело в том, что для такой сладости вам понадобится всего пять ингредиентов и совсем немного работы. Результат вас удивит — печенье получится нежным, песочным и с невероятным шоколадным ароматом. Рецептом делится "На пенсии".

Как приготовить нежное домашнее печенье

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

180 г сахара;

1 чайная ложка соды;

200 г шоколада;

450 г муки.

Способ приготовления:

В миске растираем яйца с сахаром. В полученную массу добавляем размягченное сливочное масло и вилкой перемешиваем до однородного состояния. Просеиваем муку и вместе с содой добавляем в яично-сливочную массу. Туда же отправляем и измельченный шоколад. Все опять перемешиваем до однородности. Тесто отправляем в холодильник на 45-60 минут. Противень смазываем маслом и ложкой выкладываем тесто, формируя шарик размером с грецкий орех. Вилкой их раздавливаем в плоский кружочек. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.

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