Не заметите, как съедите до последнего кусочка: нежнейшее печенье разлетится на ура
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Идеально к семейному чаепитию
Наверняка у сладкоежек есть масса разнообразных рецептов печенья. Если же хочется чего-то вкусного, но быстрого и бюджетного, то этот рецепт для вас.
Все дело в том, что для такой сладости вам понадобится всего пять ингредиентов и совсем немного работы. Результат вас удивит — печенье получится нежным, песочным и с невероятным шоколадным ароматом. Рецептом делится "На пенсии".
Как приготовить нежное домашнее печенье
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла;
- 180 г сахара;
- 1 чайная ложка соды;
- 200 г шоколада;
- 450 г муки.
Способ приготовления:
- В миске растираем яйца с сахаром. В полученную массу добавляем размягченное сливочное масло и вилкой перемешиваем до однородного состояния.
- Просеиваем муку и вместе с содой добавляем в яично-сливочную массу. Туда же отправляем и измельченный шоколад. Все опять перемешиваем до однородности. Тесто отправляем в холодильник на 45-60 минут.
- Противень смазываем маслом и ложкой выкладываем тесто, формируя шарик размером с грецкий орех. Вилкой их раздавливаем в плоский кружочек.
- Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.
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