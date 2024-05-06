В Україну йде стрімке похолодання: як погода здивує українців найближчими днями

Майже по усій території країни пройдуть дощі

У вівторок та середу (7-8 травня 2024 року) погода неприємно здивує українців. На зміну теплу та Сонечку прийдуть хмарність, дощі та зниження температури.

Погода буде нестійкою 7 та 8 травня. За прогнозом відомого синоптика Ігоря Кібальчича, складеного ексклюзивно для "Телеграфу" ще в кінці квітня, температура повітря у ці дні буде від +14…+20°C вдень, а вночі ― від +7…+12°C, але уточнені дані Укргідрометцентру попереджають про похолодання.

Прогноз погоди на 7 квітня 2024 року

У вівторок у більшості областей буде хмарна погода з дощами. Вони будуть короткочасними. Опадів не буде лише в деяких східних та південних областях.

День буде дощовим у більшості областей

Температура повітря вночі буде складати від +9°C до +14°C. Вдень потепліє до +17…26°C. Найтепліше буде на сході та у центрі України.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня

У середу очікується похолодання. Температура суттєво знизиться у всіх областях. Вдень найтепліше буде в Ужгородській області ― до +21°C. Для інших областей будуть актуальними показники від +13°C до +19°C вдень.

З середи очікується похолодання

Вночі очікується +3…13°C. Найтепліше буде на півдні України.

Дощі 8 травня пройдуть в деяких західних, південних та східних областях. У центрі та на півночі буде хмарна погода, але без опадів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка погода буде у Києві найближчим часом. Прогноз попереджає про "сюрпризи".