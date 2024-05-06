Не тільки спеція: незвичайні способи застосування солі

Багато хто і не підозрює, що сіль може використовуватися для усунення цих проблем

У кожному будинку можна знайти сіль. Найчастіше її використовують як приправу до їжі, але в неї є і багато інших властивостей. Від прочищення каналізації до поглинання неприємного запаху — гранули можуть стати в пригоді для розв'язання життєвих проблем.

Для чого можна використовувати сіль

Сіль може стати незамінною помічницею під час прибирання. З її допомогою можна очистити старий брудний віник. Помістіть віник у великий пакет із 1/2 склянки солі та струсіть. Гранули солі зметуть пил і сміття та віник стане чистим.

Яскраві продукти, такі як гранати, буряк та помідори, часто залишають плями на обробній дошці. Достатньо посипати сіллю дошку, змочити губку гарячою водою і втерти сіль, поки сліди не зникнуть. Потім протерти дошку рушником. Сіль видаляє залишки їжі, неглибокі сліди від ножа та неприємний запах.

Також сіль допоможе усунути проблему з неприємним запахом із взуття. Насипте невелику жменю солі у два кавові фільтри. Зав’яжіть фільтр-пакети та покладіть у взуття на ніч. Сіль — абсорбент і тому вбере всі запахи.

Сіль добре справляється з плямами від морозива. Достатньо насипати на пляму сіль, змочити її, почекати 30 хвилин, а потім прополоскати й випрати річ. Забруднення зникне без сліду.

Прочистити забиту каналізацію допоможе сіль. Змішайте 2 склянки солі з 2 склянками води та вилийте в каналізацію. Зачекайте 1 хвилину, потім залийте гарячу воду в раковину. Абразивна сіль та вода розм’якшать засмічення, а гаряча вода змиє його.

Якщо ви виявили, що срібло потьмяніло, а у вас немає поліролю під рукою, спробуйте наступне: закрийте злив раковини та накрийте дно великим листом алюмінієвої фольги (блискучою стороною вгору). Наповніть раковину гарячою водою і додайте по 1/4 склянки солі та харчової соди. Потім замочіть потьмяніле срібло в розчині на три хвилини, а згодом прополощіть вироби. Вони знову блищатимуть як нові.

Якщо потрібно зберегти сир протягом багато часу свіжим, допоможе лайфхак із сіллю. Загорніть шматок сиру в просочену сольовим розчином серветку і заберіть у темне прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використовувати рис для розв'язання побутових питань. Ця крупа підходить не лише для їжі.