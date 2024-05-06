Голосування на Євробаченні-2024: як зробити свій вибір українцям

Проголосувати за фаворитів музичного конкурсу можна вже 7 травня

Поціновувачі музики з усього світу з нетерпінням чекають на початок міжнародного конкурсу — Євробачення-2024. Перший півфінал відбудеться вже у вівторок, 7 травня, тож вже відомо, які учасники виступатимуть та які пісні виконуватимуть. А от другий півфінал відбудеться у четвер 9 травня. Тепер розповімо, як голосувати на Євробаченні з України.

"Суспільне" пояснило, що глядачі зможуть проголосувати лише в тому півфіналі, в якому виступатиме учасник з їхньої країни.

Тобто, українська аудиторія зможе зробити свій вибір у вівторок, 7 травня, оскільки alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть саме в першому півфіналі. Водночас пам'ятайте, що проголосувати можна лише за учасників з інших країн.

Обрати своїх фаворитів зможуть глядачі й з тих країн, які не беруть участь у конкурсі. Їх враховуватимуть у блоці "Решта світу". Вибір можна зробити на спеціальному сайті або застосунку упродовж доби до початку прямого ефіру кожного з півфіналів та фіналу.

Країн з першого та другого півфіналу будуть обирати до фіналу лише шляхом голосування. Голоси перетворюють у бали та зараховують 10 пісням, які найбільше вразили публіку. Композиціям присвоюють від 1 до 8 балів, та окремо 10 й 12.

До фіналу потраплять 10 учасників, пісні яких набрали найбільше балів. Також з ними змагатимуться країни великої п'ятірки — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія та країна-переможець, цього разу — Швеція.

У фіналі бали глядачів додадуть до балів журі. Вони також ставитимуть оцінки: від 1 до 8, а також 10 та 12. Аудиторія зможе почути бали від кожної країни.

Свій вибір можна зробити у застосунках для iOS, Android або Windows, по телефону та/або через SMS. Номери озвучать під час прямого ефіру.

Нещодавно "Телеграф" писав рейтинг переможців першого півфіналу Євробачення 2024. Вже відомо, яке місце пророкують Україні.