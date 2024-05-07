Незвані гості: як позбутися кротів на ділянці

Ми поділимось з вами дієвими лайфхаками, які допоможуть вигнати кротів з ділянки.

Кроти — це не лише пухнасті тваринки з милими носиками, але й справжні шкідники для вашої ділянки. Їхні підземні ходи можуть пошкодити коріння рослин, псувати газон та навіть призвести до руйнування будівель. Також,ми писали, як використовувати землю з-під нір кротів.

Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, не поспішайте викидати лопату та труїти кротів. Існує безліч гуманних та ефективних методів, які допоможуть вам позбутися цих незваних гостей.

1. Відлякування:

Запах: Кроти не люблять різких запахів. Ви можете використовувати часник, цибулю, рибні обрізки, касторове масло або спеціальні репеленти, щоб відлякати їх від вашої ділянки.

Кроти не люблять різких запахів. Ви можете використовувати часник, цибулю, рибні обрізки, касторове масло або спеціальні репеленти, щоб відлякати їх від вашої ділянки. Звук: Спеціальні прилади, які видають ультразвукові або вібраційні сигнали, можуть допомогти відлякати кротів.

Спеціальні прилади, які видають ультразвукові або вібраційні сигнали, можуть допомогти відлякати кротів. Сітки: Закопайте сітку на глибині 30-50 см по периметру вашої ділянки, щоб кроти не могли потрапити на неї.

2. Ловлення:

Пастки: Існує безліч видів пасток для кротів, які можна придбати в магазинах або зробити самостійно.

Існує безліч видів пасток для кротів, які можна придбати в магазинах або зробити самостійно. Гуманні відловлювачі: Ці пристрої дозволяють зловити крота без його травмування, а потім випустити його в іншому місці.

3. Народні методи:

Залити ходи водою: Це простий, але не дуже ефективний метод. Кроти просто прокопають нові ходи.

Це простий, але не дуже ефективний метод. Кроти просто прокопають нові ходи. Кинути в нори шматок запаленої ганчірки: Цей метод може бути небезпечним, адже може призвести до пожежі.

Цей метод може бути небезпечним, адже може призвести до пожежі. Використовувати домашніх тварин: Коти та собаки можуть допомогти вам позбутися кротів, але цей метод не гарантує 100% успіху.

Порада:

Не використовуйте отруйні приманки для боротьби з кротами. Це може бути небезпечно не лише для тварин, але й для людей та навколишнього середовища.

Пам'ятайте, що позбутися кротів на ділянці – це не швидкий процес. Вам може знадобитися спробувати кілька різних методів, щоб знайти той, який буде найбільш ефективним у вашому випадку.

Зберігайте терпіння та використовуйте гуманні методи, щоб позбутися цих незваних гостей, не шкодячи їм.

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