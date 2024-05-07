Які 5 квіток не можна садити в саду: вони "з'їдять" сусідів

Пишності та краси в саду не дочекаєтесь

Садівник, який доглядає за садом, хоче аби ділянка буянила цвітом та пахучістю від квіток. Однак деякі рослини можуть поширювати хвороби, або потребувати індивідуального догляду, який не підходить більшості квіткам.

Якщо садити квіти тільки з метою, аби красиво цвіли та не потребували багато уваги, то є ймовірність, що серед них будуть рослини, які завдадуть шкоди всьому саду. Які квіти краще не обирати, розповів Ukr.media.

Які 5 рослин варто уникати при посадці

Штамбова козяча верба . Грибкове захворювання проявляється іржавим нальотом на листі.

. Грибкове захворювання проявляється іржавим нальотом на листі. Мальва . Грибкове захворювання у вигляді іржі перешкоджає нормальному росту і цвітінню інших рослин, хоча не вражає їх.

. Грибкове захворювання у вигляді іржі перешкоджає нормальному росту і цвітінню інших рослин, хоча не вражає їх. Флокси хоча і додають краси ділянці, але потребують індивідуального догляду, оскільки схильні до поширення борошнистої роси. Восени посипте кущі золою, щоб запобігти майбутньому зараженню.

Ялівець може поширювати іржу на груші, яблуні та горобині на відстані до 100 метрів. Однак якщо хочеться мати його в саду, то краще підібрати для нього місце, яке далеко від фруктів та ягід.

може поширювати іржу на груші, яблуні та горобині на відстані до 100 метрів. Однак якщо хочеться мати його в саду, то краще підібрати для нього місце, яке далеко від фруктів та ягід. Кінський каштан. Садівники не радять висаджувати кінський каштан у середній смузі через схильність до грибкових захворювань, які потребують регулярної обробки з ранньої весни до цвітіння. Окрім того, з нього падає дуже багато хворого листя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в саду самостійно виростити сакуру.