Підлога блищатиме, а в будинку приємно пахнутиме: яку спецію додати в воду для миття підлоги

Підлога блищатиме і буде пахнути

Дехто використовує для миття підлоги професійні хімічні засоби. Інші надають перевагу народним методам, таким як додавання до води соди чи оцту.

Сьогодні ми хочемо поділитися іще одним лайфхаком, за допомогою якого підлога сяятиму, а в будинку пахнутиме випічкою. Усе, що потрібно зробити, — додати корицю до води, якою плануєте мити підлогу, інформує "Ukr.Media".

Як помити підлогу з корицею

Так, до відра з теплою водою та м'яким мийним засобом для підлоги потрібно додати половину чайної ложки кориці та ретельно перемішати розчин. Отриману суміш слід використовувати для протирання підлоги шваброю. Ви миттєво помітите результат та одразу відчуєте різницю.

Окрім цього, кориця чудово справляється з відлякуванням небажаних гостей, таких як мурах. Тож, якщо ви живете у приватному будинку чи на першому поверсі, миття підлоги з корицею точно буде вашим порятунком.

Варто зазначити, що з кориці також можна створити освіжувач повітря. Для цього необхідно додати дві столові ложки меленої кориці у пляшку з розпилювачем та налити склянку теплої води. Після цього розпорошити цей засіб по кімнаті, перед використанням струсивши флакон.

Раніше ми писали, як помити підлогу, щоб сяяла чистотою. Ці секрети полегшать вам життя.