"Изюминка" станет хитом на пасхальном столе: гости точно спросят рецепт

Осторожно: его сметут за секунды

Пасхальный стол — это не только пышная выпечка и различные крашанки. После Великого поста хочется полакомиться вкусными блюдами, поэтому уместными будут также и салаты.

Вместе с "Главредом" поделимся потрясающим рецептом салата "Изюминка". Готовится он просто и быстро, однако его вкус поразит абсолютно всех близких и гостей. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить салат "Изюминка"

Ингредиенты:

картофель — 6 шт.;

шампиньоны — 200 г;

соленый маринованный огурец — 2 шт.;

консервированный зеленый горошек -120 г;

зеленый лук, соль — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Картофель отправляем в слегка подсоленную воду и отвариваем до готовности. Когда он остынет, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Чистим и нарезаем небольшими тонкими пластинами грибы. Разогреваем сковороду и обжариваем на ней грибы с двух сторон до золотистой корочки. Кубиками нарезаем огурцы, с консервированного горошка сливаем воду. Моем и мелко нарезаем зеленый лук. В салатнике смешиваем подготовленные ингредиенты, солим и заправляем растительным маслом.

Подаем готовый салат с селедкой и гренками из домашнего хлеба. Близкие точно оценят.