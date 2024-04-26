"Изюминка" станет хитом на пасхальном столе: гости точно спросят рецепт
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Осторожно: его сметут за секунды
Пасхальный стол — это не только пышная выпечка и различные крашанки. После Великого поста хочется полакомиться вкусными блюдами, поэтому уместными будут также и салаты.
Вместе с "Главредом" поделимся потрясающим рецептом салата "Изюминка". Готовится он просто и быстро, однако его вкус поразит абсолютно всех близких и гостей. Попробуйте — и убедитесь сами.
Как приготовить салат "Изюминка"
Ингредиенты:
- картофель — 6 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- соленый маринованный огурец — 2 шт.;
- консервированный зеленый горошек -120 г;
- зеленый лук, соль — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Картофель отправляем в слегка подсоленную воду и отвариваем до готовности. Когда он остынет, чистим и нарезаем небольшими кубиками.
- Чистим и нарезаем небольшими тонкими пластинами грибы. Разогреваем сковороду и обжариваем на ней грибы с двух сторон до золотистой корочки.
- Кубиками нарезаем огурцы, с консервированного горошка сливаем воду. Моем и мелко нарезаем зеленый лук.
- В салатнике смешиваем подготовленные ингредиенты, солим и заправляем растительным маслом.
Подаем готовый салат с селедкой и гренками из домашнего хлеба. Близкие точно оценят.