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"Изюминка" станет хитом на пасхальном столе: гости точно спросят рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейший салат из картофеля с грибами
Вкуснейший салат из картофеля с грибами. Фото glavred.info

Осторожно: его сметут за секунды

Пасхальный стол — это не только пышная выпечка и различные крашанки. После Великого поста хочется полакомиться вкусными блюдами, поэтому уместными будут также и салаты.

Вместе с "Главредом" поделимся потрясающим рецептом салата "Изюминка". Готовится он просто и быстро, однако его вкус поразит абсолютно всех близких и гостей. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить салат "Изюминка"

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • соленый маринованный огурец — 2 шт.;
  • консервированный зеленый горошек -120 г;
  • зеленый лук, соль — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Картофель отправляем в слегка подсоленную воду и отвариваем до готовности. Когда он остынет, чистим и нарезаем небольшими кубиками.
  2. Чистим и нарезаем небольшими тонкими пластинами грибы. Разогреваем сковороду и обжариваем на ней грибы с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Кубиками нарезаем огурцы, с консервированного горошка сливаем воду. Моем и мелко нарезаем зеленый лук.
  4. В салатнике смешиваем подготовленные ингредиенты, солим и заправляем растительным маслом.

Подаем готовый салат с селедкой и гренками из домашнего хлеба. Близкие точно оценят.

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