Ваш першопредок був вправним та сміливим воїном, якщо маєте таке прізвище (перелік)

Відомо понад 15 таких родових імен

Дослідження власного роду є характерною ознакою українців, які поважають своїх предків і хочуть про них дізнатись більше. Раніше ми повідомляли, які є поширені прізвища єврейського походження, а тепер розповімо, які прізвиська у давнину давали вправним воїнам.

Перелік склав мовознавець Юліан Редько. Ці родові імена є в науковій книзі "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища давали вправним воїнам

Деякі родові імена мають козацьке походження. Козацтво займає важливе значення в історії України.

Приєднуючись до воїнів, чоловіки отримували нові прізвиська. Вони й стали основою для багатьох родових імен.

Такі прізвища вказують на те, що ваші предки були пов’язані з козацтвом:

Тетеря;

Гардовий;

Крамар;

Стороженко;

Джура;

Сотник;

Курінний;

Отаманенко;

Компанієць;

Соломаха;

Мельниченко;

Дегтяр;

Хорунжий;

Чотар;

Сердюк;

Наливайко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які сучасні прізвища мають нерозгадане походження. У переліку найзагадковіші родові імена навіть для досвідчених мовознавців.

Також вам може бути цікаво, які прізвища давали багатіям. Якщо носите таке, то можете бути впевнені, що ваші предки не бідували та вирізнялись високим матеріальним становищем.