Апетитні та корисні: такі цукерки всього з трьох інгредієнтів розметуть за хвилини
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Такі ласощі легко приготувати в домашніх умовах
Якщо хочеться чогось солоденького, але при цьому корисного, можна приготувати не лише бананові чипси. Чудовим варіантом також будуть цукерки, що складаються всього з трьох інгредієнтів.
На їх приготування ви не витратите багато часу, а результат вас приємно вразить. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_lapchenko".
Як приготувати корисні цукерки
Інгредієнти:
- фініки – 100 г;
- арахісова паста – 45 г;
- мікс горішків (мигдаль, кешʼю) – 25 г (можна додати один вид);
Спосіб приготування:
- Фініки замочити в окропі на 15 хвилин.
- Очистити їх від кісточок.
- Арахісову пасту, горішки та фініки викласти у чашу блендера.
- Збити все до однорідної маси.
- Сформувати з маси кульки.
- За бажанням обваляти у кокосовій стружці.
- Поставити цукерки у холодильник на кілька годин.
А якщо ви любите домашні цукерки, пропонуємо приготувати десерт, схожий на "Пташине молоко". Десерт виходить без шкідливих барвників та ароматизаторів.