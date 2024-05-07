Апетитні та корисні: такі цукерки всього з трьох інгредієнтів розметуть за хвилини

Такі ласощі легко приготувати в домашніх умовах

Якщо хочеться чогось солоденького, але при цьому корисного, можна приготувати не лише бананові чипси. Чудовим варіантом також будуть цукерки, що складаються всього з трьох інгредієнтів.

На їх приготування ви не витратите багато часу, а результат вас приємно вразить. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_lapchenko".

Як приготувати корисні цукерки

Інгредієнти:

фініки – 100 г;

арахісова паста – 45 г;

мікс горішків (мигдаль, кешʼю) – 25 г (можна додати один вид);

Спосіб приготування:

Фініки замочити в окропі на 15 хвилин. Очистити їх від кісточок. Арахісову пасту, горішки та фініки викласти у чашу блендера. Збити все до однорідної маси. Сформувати з маси кульки. За бажанням обваляти у кокосовій стружці. Поставити цукерки у холодильник на кілька годин.

А якщо ви любите домашні цукерки, пропонуємо приготувати десерт, схожий на "Пташине молоко". Десерт виходить без шкідливих барвників та ароматизаторів.