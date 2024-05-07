Зметуть за вечір: рецепт рогаликів з повидлом
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Ці рогалики дуже просто та швидко робляться.
Рогалики з повидлом — це не просто смачна випічка, а й справжня класика української кухні. Їх ароматна крихкість та солодке наповнення завоюють серця дорослих і дітей.
Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом рогаликів з повидлом, які ви зможете приготувати на власній кухні.
Рогалики з дріжджового тіста: Класика на всі часи
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл теплого молока
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 1 пакетик сухих дріжджів
- 1 яйце
- Повидло за смаком
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі.
- Розтопіть вершкове масло та додайте його до теплого молока.
- Влийте молочно-масляну суміш до сухих інгредієнтів і замісіть тісто.
- Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та еластичним.
- Накрийте тісто рушником та залиште у теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, обімніть його та розкачайте в пласт товщиною 1 см.
- Розріжте пласт тіста на трикутники.
- На широкий край кожного трикутника викладіть трохи повидла.
- Згорніть трикутники рогаликами.
- Змастіть рогалики збитим яйцем.
- Випікайте рогалики в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
Рогалики подаємо з ароматною кавою. Також, ми писали, як зробити вафельний торт.