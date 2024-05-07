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Зметуть за вечір: рецепт рогаликів з повидлом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Рогалики стануть чудовим доповненням до чаю (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 07 травня 2024, 14:30
Рогалики стануть чудовим доповненням до чаю (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці рогалики дуже просто та швидко робляться.

Рогалики з повидлом — це не просто смачна випічка, а й справжня класика української кухні. Їх ароматна крихкість та солодке наповнення завоюють серця дорослих і дітей.

Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом рогаликів з повидлом, які ви зможете приготувати на власній кухні.

Рогалики з дріжджового тіста: Класика на всі часи

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл теплого молока
  • 100 г вершкового масла
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 1 пакетик сухих дріжджів
  • 1 яйце
  • Повидло за смаком

Приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі.
  2. Розтопіть вершкове масло та додайте його до теплого молока.
  3. Влийте молочно-масляну суміш до сухих інгредієнтів і замісіть тісто.
  4. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та еластичним.
  5. Накрийте тісто рушником та залиште у теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
  6. Коли тісто збільшиться вдвічі, обімніть його та розкачайте в пласт товщиною 1 см.
  7. Розріжте пласт тіста на трикутники.
  8. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи повидла.
  9. Згорніть трикутники рогаликами.
  10. Змастіть рогалики збитим яйцем.
  11. Випікайте рогалики в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

Рогалики подаємо з ароматною кавою. Також, ми писали, як зробити вафельний торт.

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#Рецепт #їжа-Телеграф