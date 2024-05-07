Зметуть за вечір: рецепт рогаликів з повидлом

Ці рогалики дуже просто та швидко робляться.

Рогалики з повидлом — це не просто смачна випічка, а й справжня класика української кухні. Їх ароматна крихкість та солодке наповнення завоюють серця дорослих і дітей.

Сьогодні ми поділимось з вами простим та доступним рецептом рогаликів з повидлом, які ви зможете приготувати на власній кухні.

Рогалики з дріжджового тіста: Класика на всі часи

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл теплого молока

100 г вершкового масла

2 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

1 пакетик сухих дріжджів

1 яйце

Повидло за смаком

Приготування:

У мисці змішайте борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі. Розтопіть вершкове масло та додайте його до теплого молока. Влийте молочно-масляну суміш до сухих інгредієнтів і замісіть тісто. Місіть тісто протягом 10-15 хвилин, доки воно не стане гладким та еластичним. Накрийте тісто рушником та залиште у теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося. Коли тісто збільшиться вдвічі, обімніть його та розкачайте в пласт товщиною 1 см. Розріжте пласт тіста на трикутники. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи повидла. Згорніть трикутники рогаликами. Змастіть рогалики збитим яйцем. Випікайте рогалики в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.

Рогалики подаємо з ароматною кавою. Також, ми писали, як зробити вафельний торт.