Як правильно назвати пробку українською: у чому різниця між "затором" і "корком"

В українській мові є обидва слова, але не завжди їх вживають правильно, у відповідності до контексту

Поширеною проблемою у великих містах є скупчення транспорту на дорозі. Це заважає вчасно дістатися до потрібного місця. Більшість з нас потрапляли у таку ситуацію. Але як правильно українською її назвати знають далеко не всі.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, як правильно називати "дорожню пробку" — "затор" чи "дорожній корок". У матеріалі брали за основу пояснення відомого мовознавця та вчителя української мови Олександра Авраменко.

Він пояснив, що перш за все, потрібно подивитися значення цих слів у словнику.

"Корок" має три значення:

· кора коркового дуба, яку використовують для різних потреб;

· затичка для пляшки з кори, вищезгаданого дерева;

· те саме, що й підбор чи каблук.

До речі, затички різного призначення також називають "пробкою".

Скупчення людей або транспорту, що створює перешкоду рухові називається "затором". Це основне значення слова, тому правильно сказати "затор на дорозі".

Отже, правильно сказати "затор на дорозі".

"А слова "корок" чи "пробка" можна вжити у цьому значенні, але воно тоді буде переносним",

– зазначив педагог.

Мовознавець зауважив, що у діловому та публіцистичному стилях – у документах та в новинах – бажано вживати слово у прямому значенні, тобто "затор".

Раніше "Телеграф" писав про слова "одягати" й "надівати", "узувати" чи "вбувати". Які з цих слів є в українській мові та коли їх правильно вживати.