Сніданок, який підкорить ваше серце: рецепт панкейків зі шпинатом
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Такий сніданок зметуть за раз — зробіть домашнім ароматні панкейки зі шпинатом.
Панкейки зі шпинатом — це не просто смачний та оригінальний сніданок, але й корисна страва, яка зарядить вас енергією на весь день. Шпинат багатий на вітаміни та мікроелементи, а панкейки — це джерело вуглеводів, які дають вам сили та гарний настрій.
Класичні панкейки зі шпинатом:
Інгредієнти:
- 150 г борошна
- 2 ст. л. цукру
- 2 ч. л. розпушувача
- 1/2 ч. л. солі
- 2 яйця
- 250 мл молока
- 2 ст. л. рослинної олії
- 100 г шпинату
Приготування:
- Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть.
- У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль.
- В іншій мисці збийте яйця з молоком та рослинною олією.
- Додайте шпинат до яєчно-молочної суміші та збийте до однорідності.
- Додайте яєчно-молочну суміш з шпинатом до сухої суміші та перемішайте до утворення тіста без грудок.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду олією.
- Вилийте на сковороду порції тіста, формуючи круглі панкейки.
- Обсмажте панкейки з обох сторін до золотистого кольору.
- Подавайте панкейки з вашими улюбленими начинками: сметаною, варенням, медом, фруктами або ягодами.
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