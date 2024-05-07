Сніданок, який підкорить ваше серце: рецепт панкейків зі шпинатом

Такий сніданок зметуть за раз — зробіть домашнім ароматні панкейки зі шпинатом.

Панкейки зі шпинатом — це не просто смачний та оригінальний сніданок, але й корисна страва, яка зарядить вас енергією на весь день. Шпинат багатий на вітаміни та мікроелементи, а панкейки — це джерело вуглеводів, які дають вам сили та гарний настрій.

Класичні панкейки зі шпинатом:

Інгредієнти:

150 г борошна

2 ст. л. цукру

2 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

2 яйця

250 мл молока

2 ст. л. рослинної олії

100 г шпинату

Приготування:

Шпинат помийте, обсушіть та подрібніть. У мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль. В іншій мисці збийте яйця з молоком та рослинною олією. Додайте шпинат до яєчно-молочної суміші та збийте до однорідності. Додайте яєчно-молочну суміш з шпинатом до сухої суміші та перемішайте до утворення тіста без грудок. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Змастіть сковороду олією. Вилийте на сковороду порції тіста, формуючи круглі панкейки. Обсмажте панкейки з обох сторін до золотистого кольору. Подавайте панкейки з вашими улюбленими начинками: сметаною, варенням, медом, фруктами або ягодами.

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