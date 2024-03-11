Інші правила голосування та виступів "Великої п’ятірки": яких змін зазнає "Євробачення 2024"

Зміни стосуються виступів країн "Великої п'ятірки" та голосування

Сьогодні, 7 травня, у шведському місті Мальме відбудеться "Євробачення 2024". Стало відомо, що в цьому році правила голосування й виступів зазнають кардинальних змін. Нових правил всього три.

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення. Зміни стосуватимуться і учасників, і глядачів.

Що саме зміниться у виступах

Тепер країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія), а також Швеція — країна, що приймає "Євробачення" у півфіналі повинні виступити наживо, а не як раніше, в записі. За словами організаторів "Євробачення", такі умови справедливі для всіх учасників.

Зміни щодо голосування

Глядачі тепер віддаватимуть свої голоси одразу після виступу першого учасника, а не як раніше, в кінці конкурсу. Таке нововведення, за словами організаторів, для того, щоб фани могли проголосувати за той виступ, який сподобався, відразу.

Глядачі з країн, які не беруть участь у "Євробаченні", матимуть 24 години для голосування. Для них голосування розпочнеться після другої генеральної репетиції кожного півфіналу та триватиме до виступів учасників у прямому ефірі.

Організатори "Євробачення" також повідомляють, що це ще не всі зміни, які відбудуться у 2024 році. На нас чекає ще одне важливе нововведення.

Нагадаємо, що Україну на "Євробаченні" представлять alyona alyona & Jerry Heil. За прогнозами букмекерів вони довго займали перше місце, однак перемогу почали пророкувати іншим учасникам.