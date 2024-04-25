Тануть у роті: рецепт пухких панкейків для ідеального ранку

Якщо ви хочете приготувати на сніданок щось просте та швидке — пропонуємо вам рецепт панкейків.

Панкейки — це не просто страва, це справжня магія на тарілці. Пухкі, золотисті, з ніжним ароматом та безліччю варіантів для начинки — вони здатен підкорити серце будь-якого гурмана.

Сьогодні ми поділимося з вами секретом приготування ідеальних панкейків, які зроблять ваш ранок по-справжньому особливим.

Інгредієнти:

1 склянка борошна

2 ст. л. цукру

2 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

1 яйце

1 склянка молока

2 ст. л. олії

Приготування:

1. Змішайте в мисці сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та сіль.

2. В іншій мисці збийте яйце з молоком та олією до однорідної маси.

3. Додайте рідкі інгредієнти до сухих і швидко перемішайте до утворення тіста з грудками. Важливо не перемішувати занадто довго, щоб панкейки залишилися пухкими.

4. Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її олією.

5. Вилийте на сковороду порції тіста, формуючи круглі панкейки.

6. Коли на поверхні панкейків з'являться бульбашки, переверніть їх і готуйте ще 1-2 хвилини до золотистого кольору.

7. Подавайте панкейки з вашими улюбленими начинками: сиропом, джемом, фруктами, ягодами, вершками або шоколадом.

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