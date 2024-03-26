Заощадити заряд батареї в iPhone можна з вимкненням цих функцій

Гаджет залишатиметься зарядженим набагато довше

Забезпечення тривалого автономного часу роботи телефону є однією з найважливіших вимог користувачів смартфонів. Можуть зіткнутися з проблемою швидкої розрядки власники iPhone, проте це можна легко виправити.

Щоб продовжити час роботи гаджета, можна скористатися трьома простими порадами для економії заряду iPhone, на яку негативно впливають "вампірські" налаштування. Їх розкрили експерти у матеріалі the sun.

Оновлення ПЗ та додатків

Apple регулярно випускає оновлення, що покращують роботу батареї пристрою. Щоб оновити програму, перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення програмного забезпечення". Також важливо оновити всі програми, щоб уникнути зайвого навантаження на операційну систему, та вимкнути активацію тих, якими не користуєтесь довгий час.

Налаштування 5G

Для оптимізації використання мережі 5G варто змінити налаштування. Перейдіть до "Параметри" > "Стільникові дані" > "Параметри мобільних даних" > "Голос та дані" та вимкніть автоматичний режим 5G. Ця функція може негативно вплинути на тривалість роботи пристрою.

Вимкнення вібрації

Перейдіть до "Параметри" > "Звук та тактильні відчуття" > "Тактильні відчуття" та вимкніть цю функцію. Це дозволить збільшити час автономної роботи гаджета, тому що тактильний зворотний зв’язок споживає додатковий заряд, що використовується для вібрації при взаємодії з пристроєм.

Власники iPhone часто стикаються із ситуацією, коли їх телефон розряджається дуже швидко. Раніше ми писали, чому телефон швидко "сідає" і як розв'язати проблему.