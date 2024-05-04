З Великоднем 2024: добірка щирих картинок-привітань зі святом

Привітайте найближчих щирими привітаннями

5 травня 2024 року православні християни та греко-католики будуть відзначати велике свято — Великдень. Воно супроводжується певними традиціями та звичаями. Одна з них — вітати своїх рідних, друзів та знайомих зі світлим днем.

Історія Великодня має біблійне походження. Ісус Христос знав, що Юда — один з його учнів, зрадить його за 30 срібняків. Христос пройшов жахливі тотури та муки на хресті. Учні поховали його в печері біля Голгофи та підперли її гігантським каменем.

Воскресіння Господнє настало через три дні після розп'яття на хресті. Ісус Христос пожертвував собою заради того, щоб врятувати людей від гріха. Так, віряни отримали надію на вічне спасіння. Тому Великдень символізує перемогу життя над смертю та добра над злом.

Головним символом Великодня є паска та розфарбовані яйця. Паска — означає Царство Небесне, вічне життя. А от яйця — нове життя й відродження.

У цей великий день гарною ідеєю буде привітати всіх рідних і близьких. Тому "Телеграф" зібрав добірку теплих і красивих привітань у картинках з Великоднем 2024, щоб ви могли відправити бажаній людині. Зробіть приємне довколишнім таким знаком уваги.

Раніше "Телеграф" писав, як пофарбувати яйця натуральними барвниками. Це набагато екологічніше та безпечніше, тож спробуйте.