Екраном донизу чи догори: у якому положенні телефон має бути під час зарядки

У такому положенні легше запобігти перегріванню

При заряджанні телефону, окрім правил, які продовжують життя батареї, також потрібно дотримуватись розташування гаджета. Правильно його класти екраном вниз, а не догори.

Такого висновку дійшли спеціалісти, пише iTech.ua. Зазначається, що при такому положенні значно знижується навантаження на пристрій.

Річ у тім, що задня частина смартфона, де розташована батарея, може сильно нагріватися під час заряджання. Але, якщо задня панель буде "дивитися" вгору, то проблем з тепловіддачею точно не виникне.

У такому випадку перегрівання вдасться уникнути з великою ймовірністю. Тож, запамʼятайте, що смартфон під час заряджання бажано завжди класти на стіл екраном униз.

Також є й інші плюси від такого положення телефону:

захист камери — зараз для захисту екрана можна купити багато аксесуарів, а для захисту камери їх обмаль. По-перше, це необхідно для того, щоб запобігти подряпинам камери. Насправді в багатьох моделях камера трохи виступає з корпусу. Якщо тримати телефон екраном догори, з часом скло камери може подряпатися, що вплине на якість відео та фотографій.

захист від вологи більший — задня сторона смартфона герметична та надійніше захищена від вологи. Тому коли телефон лежатиме екраном вниз і на нього випадково проллється якась рідина, то ймовірність виникнення пошкоджень буде набагато нижчою.

Раніше "Телеграф" писав про 10 простих дій, які пришвидшують процес заряджання телефону.