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Цей копійчаний порошок точно зробить шкарпетки білими: чим їх випрати

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Перед пранням варто замочити шкарпетки
Перед пранням варто замочити шкарпетки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дешеві та ефективні способи відбілити шкарпетки

Білі шкарпетки недовго залишаються чистими. Навіть найменші забруднення на них моментально помітні, а видалити їх досить складно. Тому багато хто ставить собі питання, як прати білі шкарпетки, щоб вони дійсно були чистими й не сіріли.

Раніше ми розповідали, як відбілити тюль за допомогою яєчної шкаралупи. Тепер розповімо, як зробити шкарпетки знову білими.

Як відбілити шкарпетки

Один зі способів випрати білі шкарпетки — замочити їх в засобі для виведення плям приблизно на 1 годину, а потім випрати в пральній машині. Але замість засобу для виведення плям можна також замочити шкарпетки у воді з лимонною кислотою. Завдяки цьому недорогому засобу одяг стане білим.

Є ще один ефективний та екологічний спосіб відбілити шкарпетки. У разі сильного забруднення, коли звичайний порошок не допомагає, варто використовувати харчову соду.

Змішайте упаковку соди з теплою водою і замочіть шкарпетки. Приблизно через 1 годину злийте воду, покладіть білизну в пральну машину і виперіть як завжди. Харчова сода чудово видаляє всі забруднення з одягу та відбілює його.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки береться затхлий запах одягу після прання. Уникнути його можна, якщо дотримуватись простих правил.

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#Відбілювання #Шкарпетки #Лайфхак