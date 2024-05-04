Цей копійчаний порошок точно зробить шкарпетки білими: чим їх випрати

Дешеві та ефективні способи відбілити шкарпетки

Білі шкарпетки недовго залишаються чистими. Навіть найменші забруднення на них моментально помітні, а видалити їх досить складно. Тому багато хто ставить собі питання, як прати білі шкарпетки, щоб вони дійсно були чистими й не сіріли.

Раніше ми розповідали, як відбілити тюль за допомогою яєчної шкаралупи. Тепер розповімо, як зробити шкарпетки знову білими.

Як відбілити шкарпетки

Один зі способів випрати білі шкарпетки — замочити їх в засобі для виведення плям приблизно на 1 годину, а потім випрати в пральній машині. Але замість засобу для виведення плям можна також замочити шкарпетки у воді з лимонною кислотою. Завдяки цьому недорогому засобу одяг стане білим.

Є ще один ефективний та екологічний спосіб відбілити шкарпетки. У разі сильного забруднення, коли звичайний порошок не допомагає, варто використовувати харчову соду.

Змішайте упаковку соди з теплою водою і замочіть шкарпетки. Приблизно через 1 годину злийте воду, покладіть білизну в пральну машину і виперіть як завжди. Харчова сода чудово видаляє всі забруднення з одягу та відбілює його.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки береться затхлий запах одягу після прання. Уникнути його можна, якщо дотримуватись простих правил.