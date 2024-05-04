"Смажена курочка" затьмарить решту страв на великодньому столі: цей рецепт запитають усі
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Готується швидко, виходить смачно
Великодній стіл — це не тільки різні пасочки, крашанки та ароматна буженина. Досвідчені кулінари також готують різноманітні салати до свята.
Разом із "Господинькою" пропонуємо приготувати до свята ситний м’ясний салат "Смажена курочка". У його складі прості інгредієнти, проте завдяки маринованій цибулі страва вийде пікантною. Ця страва сподобається близьким та друзям настільки, що вони точно попросять добавки.
Як приготувати салат "Смажена курочка".
Інгредієнти:
- куряча грудка — 400 — 500 г;
- сіль -1/2 ч. л.;
- огірок -1 — 2 шт. (250 г);
- цибуля -1 шт.;
- курячі яйця — 4 шт.;
- майонез чи сметана – до смаку.
Маринад для цибулі:
- сіль -1/2 ч. л.;
- цукор -1 ч. л.;
- яблучний або столовий оцет — 2 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки ріжемо кубиками або соломкою та обсмажуємо її на розігрітій сковороді з рослинною олією. Солимо, перчимо і смажимо до золотистості. Даємо м’ясу охолонути й нарізаємо соломкою.
- Для маринаду нарізаємо кубиками цибулю і трохи мнемо її. Відправляємо в миску, додаємо сіль, цукор, воду, яблучний або столовий оцет і залишаємо промаринуватися протягом 10-15 хвилин, потім зливаємо воду.
- В окрему миску розбиваємо яйця, солимо їх і збиваємо віночком. На розігрітій сковороді з олією з отриманої маси смажимо 4 яєчні млинці та нарізаємо їх соломкою.
- Такою ж соломкою нарізаємо огірок.
- Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник, заправляємо сметаною чи майонезом та ретельно перемішуємо.
Подавати такий салат можна з улюбленим гарніром. І близькі, і гості вас точно подякують.