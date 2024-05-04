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"Смажена курочка" затьмарить решту страв на великодньому столі: цей рецепт запитають усі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясний салат "Смажена курочка"
М’ясний салат "Смажена курочка". Фото prostoway

Готується швидко, виходить смачно

Великодній стіл — це не тільки різні пасочки, крашанки та ароматна буженина. Досвідчені кулінари також готують різноманітні салати до свята.

Разом із "Господинькою" пропонуємо приготувати до свята ситний м’ясний салат "Смажена курочка". У його складі прості інгредієнти, проте завдяки маринованій цибулі страва вийде пікантною. Ця страва сподобається близьким та друзям настільки, що вони точно попросять добавки.

Як приготувати салат "Смажена курочка".

Інгредієнти:

  • куряча грудка — 400 — 500 г;
  • сіль -1/2 ч. л.;
  • огірок -1 — 2 шт. (250 г);
  • цибуля -1 шт.;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • майонез чи сметана – до смаку.

Маринад для цибулі:

  • сіль -1/2 ч. л.;
  • цукор -1 ч. л.;
  • яблучний або столовий оцет — 2 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Курячі грудки ріжемо кубиками або соломкою та обсмажуємо її на розігрітій сковороді з рослинною олією. Солимо, перчимо і смажимо до золотистості. Даємо м’ясу охолонути й нарізаємо соломкою.
  2. Для маринаду нарізаємо кубиками цибулю і трохи мнемо її. Відправляємо в миску, додаємо сіль, цукор, воду, яблучний або столовий оцет і залишаємо промаринуватися протягом 10-15 хвилин, потім зливаємо воду.
  3. В окрему миску розбиваємо яйця, солимо їх і збиваємо віночком. На розігрітій сковороді з олією з отриманої маси смажимо 4 яєчні млинці та нарізаємо їх соломкою.
  4. Такою ж соломкою нарізаємо огірок.
  5. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник, заправляємо сметаною чи майонезом та ретельно перемішуємо.

Подавати такий салат можна з улюбленим гарніром. І близькі, і гості вас точно подякують.

Теги:
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