"Смажена курочка" затьмарить решту страв на великодньому столі: цей рецепт запитають усі

Готується швидко, виходить смачно

Великодній стіл — це не тільки різні пасочки, крашанки та ароматна буженина. Досвідчені кулінари також готують різноманітні салати до свята.

Разом із "Господинькою" пропонуємо приготувати до свята ситний м’ясний салат "Смажена курочка". У його складі прості інгредієнти, проте завдяки маринованій цибулі страва вийде пікантною. Ця страва сподобається близьким та друзям настільки, що вони точно попросять добавки.

Як приготувати салат "Смажена курочка".

Інгредієнти:

куряча грудка — 400 — 500 г;

сіль -1/2 ч. л.;

огірок -1 — 2 шт. (250 г);

цибуля -1 шт.;

курячі яйця — 4 шт.;

майонез чи сметана – до смаку.

Маринад для цибулі:

сіль -1/2 ч. л.;

цукор -1 ч. л.;

яблучний або столовий оцет — 2 ст. л.;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Курячі грудки ріжемо кубиками або соломкою та обсмажуємо її на розігрітій сковороді з рослинною олією. Солимо, перчимо і смажимо до золотистості. Даємо м’ясу охолонути й нарізаємо соломкою. Для маринаду нарізаємо кубиками цибулю і трохи мнемо її. Відправляємо в миску, додаємо сіль, цукор, воду, яблучний або столовий оцет і залишаємо промаринуватися протягом 10-15 хвилин, потім зливаємо воду. В окрему миску розбиваємо яйця, солимо їх і збиваємо віночком. На розігрітій сковороді з олією з отриманої маси смажимо 4 яєчні млинці та нарізаємо їх соломкою. Такою ж соломкою нарізаємо огірок. Усі підготовлені інгредієнти відправляємо в салатник, заправляємо сметаною чи майонезом та ретельно перемішуємо.

Подавати такий салат можна з улюбленим гарніром. І близькі, і гості вас точно подякують.