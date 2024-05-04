Килим буде ідеально чистий: швидкі способи видалення складних плям

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Килим додає кімнаті затишку та тепла під ногами. Але навіть дотримуючись обережності можна примудритися залишити на ньому вм’ятини або поставити на ньому пляму. Рідина та бруд досить швидко проникають у волокна і якщо вчасно не видалити їх, згодом зробити це буде набагато складніше.

Незалежно від виду плями, її видалення буде приблизно однаковим. А повернути чистоту допоможуть підручні засоби.

Як видалити плями з килима

Завжди спочатку перевіряйте будь-який розчин, що чистить, на непомітній ділянці, щоб перевірити стійкість кольору. Промокніть, але не тріть пляму. Повторюйте обробку при необхідності, поки пляма не зникне повністю.

Головне — діяти швидко, використовувати розчин, що підходить до типу плями, а також проявляти терпіння і наполегливість. При правильному підході ви зможете ефективно видалити більшість плям із килима.

Для видалення водорозчинних плям (наприклад, від соку, кави, чаю) змішайте розчин із 1/4 чайної ложки рідкого засобу для миття посуду, 1 столової ложки білого оцту та 1 склянки теплої води. Нанесіть розчин на пляму і промокніть. Повторюйте доки пляма не зникне. Промийте чистою водою і промокніть насухо.

Для жирних плям (наприклад, вершкового масла, олії, шоколаду) посипте пляму харчовою содою, залиште на 6 годин, потім пропилососьте. Після цього рекомендується промокнути ділянку тканиною, змоченою медичним спиртом.

Плями від вина, соку або інших кольорових напоїв спочатку промийте газованою водою. Якщо це не допомогло, використовуйте розчин мила, оцту та води.

Для видалення крові, чорнила та інших стійких плям спробуйте використати перекис водню. Залишіть засіб подіяти на кілька хвилин і потім промокніть.

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