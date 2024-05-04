Таропрогноз на 5 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

У прогнозі на цей день усі карти випали перевернутими

У неділю, 5 травня 2024 року, на деяких можуть чекати погані новини та конфлікти, тоді як інші навпаки зможуть зайнятися чимось цікавим і вирішити свої проблеми.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Ієрофант, перевернута Двійка кубків, перевернута Сімка жезлів

Перевернутий Ієрофант

Зробіть крок назад від старих звичок — у цьому положенні карта каже, що для Вас настав час спробувати щось нове. Можете змінити образ, вирішити якусь ситуацію ексцентричним шляхом чи зважитися на авантюру, це піде на користь.

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.

Перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає пересторогою, — незабаром Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку з грошима в травні за картами Таро.